Motorola RAZR Flex: il pieghevole a libro confermato per il 2027

Motorola ha confermato, a quanto pare senza volerlo, il nome del suo prossimo pieghevole a libro. Si chiamerà RAZR Flex e arriverà nel corso del 2027. La finestra di lancio è piuttosto vaga, ma basta a chiarire qualche dubbio su un dispositivo di cui si parla già da diverso tempo. A far emergere l’informazione è stata una nuova pagina di supporto comparsa sul sito ufficiale dell’azienda. Alcuni utenti l’hanno notata e hanno visto che era dedicata proprio a questo modello, con tanto di nome in bella vista.

Fino a poco tempo fa circolava un’ipotesi diversa. Si pensava infatti che RAZR Flex potesse debuttare insieme a Signature 27, ma quella pista è ormai tramontata in modo definitivo. Il nuovo smartphone pieghevole seguirà quindi un percorso tutto suo, con tempi più lunghi di quanto qualcuno si aspettasse. Anche l’indicazione del 2027 non aiuta molto a stringere il cerchio, visto che lascia aperti dodici mesi interi. Un riferimento ufficiale però adesso c’è, e non è poco per un prodotto rimasto a lungo nel campo delle voci.

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Il legame con iPhone Duo e la lunga storia di Motorola nei pieghevoli

Qualche segnale in realtà era già arrivato. Motorola aveva lasciato intravedere il dispositivo con alcuni teaser brevi e fugaci ma piuttosto eloquenti. Erano stati pubblicati più o meno nello stesso periodo in cui Apple presentava il suo primo iPhone pieghevole, ovvero iPhone Duo. Una coincidenza di tempi che difficilmente può passare per casuale.

Va detto che la Casa Alata in questo segmento si muove da molto più tempo rispetto alla concorrenza di Cupertino. È stata infatti la prima a portare sul mercato uno smartphone con display flessibile, almeno se si considerano i produttori più solidi e si lascia da parte il Royole FlexPai. All’inizio però l’attenzione era tutta sul formato a conchiglia, ispirato in modo diretto allo storico telefonino RAZR. Quel modello resta uno dei più grandi successi commerciali nella storia del marchio, e non stupisce che sia diventato il punto di partenza per i primi pieghevoli dell’azienda.

Il formato passport e la questione della piega

Con RAZR Flex la direzione cambia parecchio. Il nuovo modello guarderà chiaramente a iPhone Duo e più in generale a tutta la tendenza dei pieghevoli chiamati passport, o Wide Fold se si preferisce. Sono dispositivi più bassi e più larghi rispetto ai Fold tradizionali, una scelta che punta soprattutto su due vantaggi concreti. Da una parte c’è la comodità in tasca, dall’altra la riduzione delle bande nere quando si usa lo schermo interno. In pratica i contenuti sfruttano meglio lo spazio disponibile una volta aperto il telefono, e da chiuso l’ingombro risulta meno fastidioso.

Sul fronte della piega le prime indiscrezioni seguono un copione ormai prevedibile. I leak parlano di segni molto meno visibili rispetto alla generazione precedente, addirittura “quasi invisibili”. Promesse del genere però vanno sempre verificate nell’uso reale e soprattutto dopo qualche settimana di utilizzo quotidiano. L’esperienza con i pieghevoli ha mostrato più volte che la situazione tende a peggiorare col passare del tempo, e di solito non serve nemmeno aspettare molto perché il difetto torni ben visibile sullo schermo.

Fonte: TecnoAndroid