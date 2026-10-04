Waymo sbarca a Las Vegas: robotaxi sulla Strip con le Zeekr Ojai

Las Vegas, la città che non dorme mai, ora ha anche tassisti che non hanno bisogno di dormire. Waymo ha infatti lanciato ufficialmente il suo servizio di robotaxi a Las Vegas, portando i veicoli a guida autonoma in una delle mete più frequentate al mondo da chi cerca divertimento notturno. La flotta comprende due modelli, la Jaguar I Pace già vista in altre città americane e soprattutto la Zeekr Ojai, che rappresenterà la maggior parte dei mezzi in circolazione. Per molti turisti e residenti abituati a lunghe serate tra casinò e locali, significa anche togliersi un piccolo pensiero. Nessuno dovrà più chiedersi se l’autista abbia appena lasciato ai tavoli da gioco i risparmi di una vita prima di presentarsi al volante.

Come funziona il servizio e quali auto compongono la flotta

Dall’inizio di settembre i taxi senza conducente di Waymo si possono prenotare direttamente attraverso l’app dell’azienda, proprio come accade nelle altre città dove il servizio è già attivo. La composizione della flotta ricalca quanto visto a Denver e San Diego. Accanto alle Jaguar I Pace, che restano una presenza familiare per chi conosce i robotaxi della società, il ruolo principale spetterà infatti alla Zeekr Ojai. Si tratta di un veicolo prodotto in Cina da Zeekr e basato sul monovolume elettrico Mix, pensato proprio per il trasporto di passeggeri in ambito urbano.

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L’interesse attorno all’arrivo delle vetture autonome nella cosiddetta Sin City era già piuttosto alto prima ancora del debutto. Waymo ha dichiarato di aver ricevuto manifestazioni di interesse da parte di oltre 100.000 persone desiderose di provare il servizio, un numero che dà la misura della curiosità generata in città. Nella fase iniziale di lancio le auto copriranno un’area precisa. Il percorso parte da Boulder Junction e sale lungo la celebre Strip fino a Sahara Avenue. A questa zona si aggiunge il collegamento tra Spring Valley e Winchester, così da raggiungere anche alcune aree residenziali oltre al cuore turistico.

Le parole del sindaco e mesi di mappatura delle strade

Il debutto ha ricevuto il sostegno dell’amministrazione cittadina. Il sindaco di Las Vegas Shelley Berkley ha commentato così l’arrivo del servizio: “Las Vegas e i suoi quartieri si stanno evolvendo rapidamente e ampliare le opzioni di trasporto intelligenti e pulite è fondamentale per il futuro della nostra città”. La prima cittadina ha poi aggiunto che “il lancio pubblico del servizio di trasporto autonomo e completamente elettrico di Waymo porta la tecnologia direttamente sulle strade comunali, aiutando residenti e visitatori a spostarsi senza intoppi tra i distretti culturali e i centri di quartiere”. Secondo Berkley, investire in una mobilità urbana più pulita e sicura permette alla città di restare “una comunità accessibile, vivace e proiettata verso il futuro”.

Prima di aprire le porte al pubblico, l’azienda ha trascorso mesi ad analizzare le strade di Las Vegas per assicurarsi che i propri veicoli fossero davvero all’altezza della situazione. A guidare le auto è il sistema Waymo Driver di sesta generazione, chiamato a muoversi in un contesto tutt’altro che semplice. Tra luci lampeggianti, folle di pedoni e automobilisti spesso imprevedibili, anche il conducente più esperto rischia di distrarsi. Proprio per questo, in una città del genere, spostarsi a bordo di un robotaxi Waymo potrebbe diventare per molti il mezzo di trasporto preferito.

Fonte: TecnoAndroid