watchOS 27.2: Siri AI ricorda le chat e impara nuove lingue

Apple ha avviato il rilascio di watchOS 27.2, il nuovo aggiornamento software per Apple Watch che arriva in contemporanea con visionOS 27.2 e con altre versioni dei sistemi operativi della casa di Cupertino. Il centro di questa release è Siri AI, che diventa più capace, più veloce e parla finalmente qualche lingua in più. Non manca poi un ritocco estetico per Apple Music, che cambia icona e adotta uno stile più sobrio.

L’installazione passa come sempre dall’app Watch su iPhone, con una piccola accortezza. Prima di procedere sull’orologio è consigliabile aggiornare lo smartphone abbinato a iOS 27.2, così da avere tutto allineato. Solo dopo questo passaggio il pacchetto per lo smartwatch può essere scaricato e installato senza problemi.

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Siri AI ricorda le conversazioni e attinge a più informazioni

Gran parte del lavoro fatto da Apple con watchOS 27.2 si concentra sull’assistente vocale. La novità più interessante riguarda la memoria delle conversazioni, perché Siri AI ora è in grado di richiamare i dialoghi passati. In pratica diventa possibile chiedere all’assistente qualcosa che aveva già detto in precedenza, per esempio i ristoranti che aveva suggerito la settimana prima, senza dover ricominciare la ricerca da capo.

Cresce anche il numero di fonti da cui Siri può pescare per costruire una risposta. Nell’elenco entrano le foto allegate nei Messaggi, i partecipanti agli eventi del Calendario e i messaggi della segreteria telefonica. Migliorano inoltre i risultati ricavati dalla cronologia di Safari e dall’Elenco lettura presenti sullo smartphone, che ora vengono sfruttati in modo più efficace.

C’è poi un nuovo controllo pensato per chi tiene alla privacy. Si chiama App escluse e permette di scegliere quali applicazioni possono essere consultate da Siri, dalla ricerca e dai suggerimenti, il tutto gestito da un’unica impostazione sul telefono. Infine, sul polso le risposte dell’assistente arrivano più rapidamente, un dettaglio che su un dispositivo come Apple Watch fa davvero la differenza nell’uso quotidiano.

Nuove lingue per l’assistente e un look monocromatico per Apple Music

Un altro passo avanti di questo aggiornamento riguarda l’espansione linguistica. Con watchOS 27.0 Siri AI era compatibile esclusivamente con l’inglese degli Stati Uniti, una limitazione che di fatto tagliava fuori buona parte degli utenti nel mondo. Da oggi l’assistente è disponibile anche in francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo, allargando così in modo sensibile la platea di chi può sfruttarne le funzioni.

Sul fronte grafico il cambiamento più evidente tocca Apple Music. La scorsa settimana Apple ha presentato una nuova identità visiva per il servizio di streaming musicale e gli aggiornamenti software appena distribuiti la portano sui dispositivi. Su Apple Watch sparisce quindi la classica icona rossa dell’app Musica, sostituita da una versione in bianco e nero. Lo stesso approccio monocromatico si ritrova anche in diversi piccoli ritocchi all’interno dell’applicazione.

Novità simili arrivano anche su Apple Vision Pro con visionOS 27.2, che include lo stesso ampliamento delle lingue supportate da Siri AI e la nuova icona di Apple Music. Per il visore non sono state individuate altre modifiche.

Fonte: TecnoAndroid