Laserwall Check, Amazon porta la smart bag nei condomini

Pacchi più protetti e ritiri senza attese: la collaborazione tra Laserwall e Amazon introduce una borsa intelligente per ricevere gli ordini anche quando non si è in casa, con costi a carico del condominio e dei singoli utenti. Quante volte un pacco arriva proprio quando non c’è nessuno in casa? Nei condomini, una consegna lasciata nell’androne può diventare un problema, soprattutto quando lo spazio è accessibile a più persone. Per affrontare questa situazione nasce Laserwall Check, il servizio sviluppato da Laserwall in collaborazione con Amazon che permette ai corrieri di depositare gli acquisti in una borsa chiusa, accessibile tramite smartphone.

Come funziona la smart bag di Laserwall

Il sistema si basa su una borsa intelligente che svolge una funzione simile a quella di un locker personale. Dopo essere entrato nello stabile attraverso la procedura autorizzata, il corriere può inserire il pacco nella borsa, fissata a una placca installata in un punto prestabilito dell’edificio. Il destinatario può poi aprirla attraverso l’app Laserwall, senza dover essere presente al momento della consegna.

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La soluzione si inserisce nella collaborazione già avviata nel 2022, quando Laserwall è diventata partner autorizzata per l’attivazione di Amazon Key, il servizio che consente ai corrieri autorizzati di accedere agli edifici secondo modalità controllate. Con Laserwall Check, a questa possibilità si aggiunge uno spazio dedicato alla custodia dei pacchi, pensato per ridurre i rischi legati agli ordini lasciati incustoditi nelle aree comuni.

Meno attese per i corrieri e più comodità per i residenti

Oltre alla sicurezza, la smart bag punta a semplificare la gestione delle consegne. I corrieri possono ridurre la necessità di trovare qualcuno in casa o di rivolgersi al custode, mentre i residenti hanno la possibilità di ritirare i pacchi in autonomia, in un momento più comodo. Secondo la logica del servizio, una gestione più flessibile potrebbe favorire anche l’organizzazione dei percorsi dei corrieri, limitando le attese e facilitando la pianificazione delle consegne in fasce orarie meno congestionate. Si tratta, tuttavia, di un beneficio potenziale: il materiale disponibile non fornisce dati quantitativi sui tempi risparmiati o sulla riduzione delle consegne mancate.

Quanto costa Laserwall Check

L’attivazione non dipende dal singolo residente: l’installazione del servizio deve essere approvata dal condominio. Secondo le informazioni riportate, l’installazione è gratuita, mentre il costo complessivo del servizio varia tra 20 e 50 euro al mese per l’intero edificio, in base al numero di servizi accessori inclusi.

Chi desidera una smart bag personale deve invece sostenere una spesa una tantum di 60 o 90 euro, a seconda delle dimensioni della borsa. Il costo effettivo per ogni condominio dipende quindi dalla configurazione scelta e dai servizi attivati.

Fonte: TecnoAndroid