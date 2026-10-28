Anker lancia in Italia i nuovi caricatori smart: prezzi e novità

Anker porta in Italia la nuova gamma di ricarica 2026, con cinque prodotti pensati per laptop, smartphone, viaggi e postazioni di lavoro. Un caricatore non dovrebbe limitarsi a portare la batteria al 100%. Dovrebbe anche sapere quale dispositivo è collegato, adattare la ricarica alle sue esigenze e aiutare a tenere sotto controllo temperature e consumi. È questa la direzione scelta da Anker, che con la nuova lineup 2026 punta a superare la tradizionale corsa ai watt e a introdurre un approccio più intelligente alla ricarica.

La gamma comprende cinque prodotti: Laptop Charger Pro, adattatore da viaggio A140A, power bank MagGo 2 Pro, hub da scrivania Desk Hub A210C 11-in-1 e caricatore Nano da 45 W. Le soluzioni coprono scenari diversi, dall’utilizzo quotidiano alla mobilità internazionale, fino alle esigenze di chi lavora con più schermi e periferiche.

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Anker Laptop Charger Pro: 100 W e protezione della batteria

Credits: TecnoAndroid

Il prodotto di punta è Anker Laptop Charger Pro A120F, un caricatore GaN da 100 W che integra funzioni di riconoscimento del dispositivo e gestione della ricarica. Secondo l’azienda, è in grado di riconoscere tutti i modelli Mac al collegamento e oltre il 90% dei dispositivi Windows dopo l’installazione dell’applicazione desktop dedicata.

La funzione Care Mode applica curve di ricarica specifiche e un limite all’80%, con l’obiettivo di contribuire a prolungare la durata della batteria del laptop di oltre il 40%. Il display integrato mostra in tempo reale potenza erogata, livello della batteria, temperatura e tempo residuo. Sono disponibili anche report mensili sulle abitudini di ricarica, aggiornamenti OTA e informazioni sulla distribuzione della potenza. Nonostante queste funzionalità, il caricatore mantiene la potenza massima dichiarata di 100 W senza throttling, secondo Anker, ed è compatibile con laptop, smartphone e altri dispositivi. Il lancio italiano è previsto per ottobre 2026, con un prezzo di 59,99 euro. Il prodotto è stato inoltre inserito da TIME Magazine nella classifica delle innovazioni del 2026.

A140A: l’adattatore da viaggio per quattro dispositivi

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Chi viaggia spesso può puntare sul nuovo Anker A140A, un adattatore da viaggio 4-in-1 dotato di tre porte USB-C e una USB-A. La configurazione consente di alimentare contemporaneamente fino a quattro dispositivi, mentre il supporto alle prese di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito ed Europa permette di utilizzarlo in oltre 200 Paesi, secondo le specifiche comunicate dal produttore. Il display smart integrato rende immediatamente visibile lo stato della ricarica. Anker dichiara inoltre un’efficienza energetica dell’87,2% e un consumo in standby di appena 0,082 W. Il prezzo consigliato per il mercato italiano è di 79,99 euro.

MagGo 2 Pro: ricarica wireless fino a 25 W

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Per chi preferisce la ricarica magnetica arriva Anker MagGo 2 Pro A110R, un power bank da 10.000 mAh che supporta lo standard Qi2.2 e una potenza wireless fino a 25 W. Secondo i dati del produttore, può portare un iPhone 17 Pro al 50% in circa 25 minuti, con prestazioni che puntano ad avvicinarsi a quelle della ricarica cablata.

Uno degli elementi distintivi è il sistema di raffreddamento attivo SnapCool, progettato per mantenere la temperatura sotto i 36 °C durante la ricarica. Anker dichiara temperature fino al 20% inferiori rispetto ai prodotti concorrenti. Anche la ricarica del power bank è rapida: con ingresso da 45 W, la batteria può raggiungere l’80% in 52 minuti. Il dispositivo pesa 220 grammi e integra un display che mostra potenza, temperatura, carica residua e tempo di ricarica. È disponibile in Italia a 109,99 euro, nelle colorazioni Phantom Gray, Starlight Silver, Polar Night Blue e Burgundy Red. Anker segnala inoltre la certificazione SGS Premium Performance Mark A+ per la ricarica rapida e la dissipazione del calore.

Desk Hub A210C: undici connessioni per la scrivania

La nuova proposta dedicata alla produttività è Anker Desk Hub A210C, un hub 11-in-1 progettato per gestire periferiche e configurazioni con più monitor. Il dispositivo utilizza il chip VMR 9220 e supporta il protocollo DisplayPort 2.1, con modalità che arrivano fino a 2K a 240 Hz su un singolo schermo, doppio 2K a 240 Hz oppure 4K a 144 Hz, secondo le specifiche dichiarate.

Il display frontale da 2 pollici mostra informazioni sull’utilizzo delle porte, sullo stato della ricarica e sulla frequenza di aggiornamento. La dotazione comprende anche slot TF e microSD, mentre il design prevede instradamento posteriore dei cavi, collegamenti da 70 cm e un supporto magnetico removibile. L’hub non richiede installazioni software per il funzionamento e permette di accedere ai parametri direttamente dal dispositivo con un doppio clic. La proposta si rivolge soprattutto a chi lavora da remoto con più schermi e agli utenti che desiderano organizzare una postazione gaming. Il prezzo previsto è di 99 euro.

Anker Nano Charger 45 W: più compatto e con display smart

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A completare la gamma è Anker Nano Charger A121D, un caricatore da 45 W pensato in particolare per gli utenti dell’ecosistema Apple. Il dispositivo riconosce automaticamente i modelli supportati di iPhone 15, 16 e 17, oltre a iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, adattando l’erogazione della potenza.

La funzione Care Mode, certificata TÜV, è progettata per mantenere il caricatore fino a 20 °C più fresco e la batteria del dispositivo fino a 5 °C più fresca, contribuendo a limitarne lo stress termico. Il display integrato mostra potenza, temperatura e stato della ricarica.

Rispetto a un caricatore standard da 30 W, il nuovo modello è dichiarato più piccolo del 47% e più leggero del 36%. I poli pieghevoli, con rotazione a 90 e 180 gradi, permettono inoltre di adattare meglio l’ingombro a diverse prese. Il prezzo consigliato in Italia è di 39,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid