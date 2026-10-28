Hyundai porta Run to Progress da Venezia a Verona

Dopo i 23.000 iscritti alla Venicemarathon, il progetto Hyundai dedicato al running si prepara alla prossima tappa del 15 novembre, con la Verona Run Marathon. Correre non significa soltanto raggiungere il traguardo: è anche superare i propri limiti, condividere un obiettivo e trovare la motivazione per continuare. È su questi valori che si sviluppa Run to Progress, il progetto paneuropeo di Hyundai che il 25 ottobre ha accompagnato la 40ª Wizz Air Venicemarathon, in qualità di Official Automotive Partner.

Hyundai alla Venicemarathon con i suoi modelli elettrici

La manifestazione veneziana ha richiamato 23.000 iscritti, registrando il tutto esaurito nelle settimane precedenti alla gara. Un risultato che conferma l’attrattiva di un appuntamento capace di unire sport e territorio, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’area veneziana. Hyundai ha partecipato con una presenza dedicata alla mobilità elettrica. Due INSTER Cross hanno svolto il ruolo di timekeeper ufficiali, mentre una IONIQ 5 N e una IONIQ 3 N Line Launch Edition sono state esposte all’Expo Village del Parco San Giuliano, a Mestre.

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Le attività per runner e visitatori

Credits: TecnoAndroid

Durante il fine settimana, lo spazio Hyundai ha proposto diverse iniziative legate a Run to Progress, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente la community. Il Wall of Purpose ha raccolto pensieri, ambizioni e obiettivi dei partecipanti, mentre una IONIQ 5 N è diventata una superficie su cui lasciare messaggi personali e motivazionali grazie al Car Wrap Hyundai.

I runner hanno inoltre potuto approfondire il proprio appoggio del piede attraverso una pedana baropodometrica, con il supporto di personale specializzato. Lungo il percorso, l’Arco Hyundai e lo Hyundai Boost Button hanno accompagnato la gara con stimoli sonori pensati per incoraggiare gli atleti. La celebrazione dei partecipanti è proseguita al termine della corsa con lo Specchio Kudos e il LED Wall “You Left Your Mark”, dedicati a risultati e prestazioni della community. Un modo per dare spazio non soltanto ai tempi registrati, ma anche all’impegno necessario per arrivare al traguardo.

Il prossimo appuntamento è a Verona il 15 novembre

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Archiviata la tappa veneziana, il progetto si sposta alla 25ª Eurospin Verona Run Marathon, prevista per il 15 novembre 2026. La manifestazione festeggerà venticinque edizioni e si prepara ad accogliere appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero.

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Uno dei momenti più suggestivi attende chi correrà la maratona o la mezza maratona: l’ultimo tratto del percorso attraverserà l’Arena di Verona, prima dell’arrivo in Piazza Bra. Il tracciato valorizzerà così alcuni dei luoghi simbolo della città, inserendo la competizione in un contesto che intreccia sport e patrimonio urbano. Anche nella città veneta Hyundai sarà presente con Run to Progress, iniziativa che mette al centro le persone e la volontà di migliorarsi passo dopo passo. Il progetto si collega alla visione “Progress for Humanity”, con cui il marchio promuove un’idea di progresso orientata alle esigenze delle persone.

Fonte: TecnoAndroid