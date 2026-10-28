ASUS Zenbook 14 debutta in Europa con tre nuove finiture

Materiali innovativi e design sensoriale sono al centro del nuovo ASUS Zenbook 14, protagonista di un lancio che unisce tecnologia, arte e lifestyle attraverso un’esperienza immersiva nel cuore di Milano. Un laptop non deve necessariamente farsi notare soltanto per le sue prestazioni: anche il materiale con cui è realizzato, il modo in cui riflette la luce e la sensazione al tatto possono fare la differenza. È da questa idea che nasce il nuovo ASUS Zenbook 14 (UX3480), ultima evoluzione della gamma premium del produttore taiwanese, che inaugura il proprio percorso di lancio globale con un debutto europeo dedicato al design.

Ceraluminum e tre nuove colorazioni per Zenbook 14

Il nuovo modello punta sul Ceraluminum, materiale distintivo della famiglia Zenbook che combina la resistenza della ceramica con la leggerezza dell’alluminio. Per questa generazione, ASUS propone tre finiture ispirate alla natura: Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige. Le diverse colorazioni sono pensate per rendere il dispositivo riconoscibile anche attraverso la sua estetica, con superfici e tonalità che mettono in primo piano la componente sensoriale del design. L’obiettivo è affiancare alla cura dei materiali una tecnologia capace di inserirsi con naturalezza nella quotidianità.

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Sul fronte delle funzionalità, Zenbook 14 integra anche esperienze basate sull’intelligenza artificiale, progettate per rendere l’utilizzo più intuitivo, reattivo e personalizzato. Il comunicato non specifica, tuttavia, quali funzioni AI siano disponibili né fornisce dettagli sulle configurazioni hardware.

A Milano un temporary store tra arte, gusto e profumi

Per il lancio, ASUS ha portato il linguaggio estetico di Zenbook fuori dal tradizionale contesto tecnologico. Il 22 e 23 ottobre, un temporary store nel centro di Milano si è trasformato in uno spazio immersivo, costruito intorno alle tre finiture del notebook e alla filosofia che guida il progetto.

Credits: TecnoAndroid

L’iniziativa ha coinvolto professionisti provenienti da ambiti diversi. L’artista Matteo Mauro ha realizzato tre opere originali, ciascuna ispirata a una delle colorazioni del dispositivo. Il pasticcere Alberto Magrì, invece, ha ideato altrettante creazioni dolciarie che reinterpretavano le caratteristiche estetiche di Zenbook attraverso forme e sapori, permettendo ai visitatori di assaggiarle. Il percorso ha coinvolto anche l’olfatto, con tre fragranze create appositamente per l’occasione, mentre un’installazione speciale in Ceraluminum ha stimolato la percezione tattile e uditiva. Il prodotto è stato così presentato attraverso un’esperienza che ha messo in relazione tecnologia, arte e sensi.

Design You Can Feel: la tecnologia parte dalle sensazioni

Il progetto milanese rappresenta una nuova fase di Design You Can Feel, la piattaforma con cui ASUS esplora il rapporto tra tecnologia e percezione sensoriale. L’iniziativa aveva già trovato spazio in eventi internazionali dedicati al design, tra cui il London Design Festival e la Milan Design Week. Con Zenbook 14, il marchio vuole portare questa filosofia oltre le esposizioni temporanee, avvicinandola ai luoghi e alle esperienze della vita quotidiana. Il percorso parte da colori e texture, prima ancora che dalle specifiche tecniche, invitando le persone a entrare in contatto con il prodotto attraverso materiali, lavorazioni e dettagli estetici.

Fonte: TecnoAndroid