Warhound raccoglie 200 milioni per cani geneticamente modificati

Negli Stati Uniti una startup texana chiamata Warhound ha raccolto 200 milioni per portare avanti un progetto che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato uscito da una sceneggiatura di Hollywood. L’idea è sviluppare cani geneticamente modificati e arricchiti con tecnologia, pensati per essere impiegati in ambito militare e dalle forze di polizia americane. Non si tratta quindi di una provocazione da salotto né di una semplice suggestione futuristica, ma di un’iniziativa concreta che ha già trovato chi è disposto a finanziarla con una cifra tutt’altro che simbolica.

Dalla fantascienza alla realtà dei laboratori

C’è stato un tempo in cui l’ipotesi di potenziare geneticamente gli animali domestici, trasformandoli in soldati efficienti o in macchine da combattimento, apparteneva solo alla narrativa e al cinema di genere. Romanzi, film e serie hanno costruito per decenni un immaginario fatto di creature migliorate in laboratorio, quasi sempre con risvolti inquietanti. Oggi però quella linea di confine si è assottigliata parecchio, e il caso di Warhound lo dimostra in modo piuttosto evidente. La realtà, in questo caso, sembra davvero aver superato la fantasia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il punto interessante è proprio il passaggio di scala. Quando un’azienda riesce a mettere insieme una somma come 200 milioni, significa che dietro c’è un interesse reale e che l’idea non viene più percepita come una stravaganza. Il cane, da sempre compagno dell’uomo e già oggi presente in molte unità operative, diventa così il soggetto di un esperimento che unisce due mondi distinti: da una parte l’ingegneria genetica, dall’altra la componente tecnologica di derivazione militare. Una combinazione che, almeno sulla carta, punta a ottenere animali più performanti rispetto a quelli addestrati con i metodi tradizionali.

Cani tecnologici per esercito e polizia

Il campo di applicazione dichiarato è chiaro. I cani potenziati di Warhound sono destinati a usi militari e di polizia sul territorio statunitense, due contesti in cui gli animali svolgono già compiti delicati e spesso rischiosi. La differenza sta nel fatto che, invece di affidarsi esclusivamente all’addestramento e alle qualità naturali di una razza, la startup texana vuole intervenire direttamente sulle caratteristiche dell’animale, sia a livello genetico sia attraverso strumenti tecnologici.

È un approccio che inevitabilmente solleva interrogativi, perché tocca temi sensibili come il rapporto tra uomo e animale e i limiti della manipolazione genetica applicata a esseri viventi. Il fatto stesso che il progetto nasca con una vocazione esplicitamente operativa, legata alla sicurezza e alla difesa, lo colloca in una zona di confine dove scienza, tecnologia ed etica si incrociano senza troppe mediazioni. Parlare di animali trasformati in strumenti per l’esercito non è più un esercizio teorico, ma il cuore di un’impresa che ha alle spalle investitori convinti.

Un investimento che segna un passaggio

La cifra raccolta da Warhound è il dato che più di tutti racconta la portata dell’operazione. Per una giovane realtà nata in Texas, ottenere 200 milioni rappresenta un segnale forte, che fotografa quanto l’incontro tra biotecnologie e applicazioni militari stia attirando capitali. L’azienda punta a sviluppare cani geneticamente modificati e dotati di tecnologia per affiancare soldati e agenti negli Stati Uniti, trasformando in un progetto industriale quello che per molto tempo è rimasto confinato nelle pagine dei libri di fantascienza.

Fonte: TecnoAndroid