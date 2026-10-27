iPhone Duo, Apple ammette il problema degli schermi crepati

Apple ha finalmente preso posizione sugli schermi crepati di iPhone Duo, il suo primo smartphone pieghevole. Dopo le segnalazioni arrivate già nei primi giorni di vendita, l’azienda ha ammesso di essere a conoscenza di un problema che colpisce il display interno di un numero limitato di unità. La soluzione proposta è una sola e piuttosto chiara: chi si ritrova con lo schermo danneggiato deve contattare AppleCare per ottenere la sostituzione del dispositivo. Si tratta della prima dichiarazione ufficiale su quello che sui social è già stato ribattezzato crackgate, e per chi ha appena speso una cifra importante per il nuovo modello è un passaggio tutt’altro che secondario, perché il difetto viene riconosciuto e la strada per risolverlo passa dall’assistenza ufficiale.

Cosa ha detto Apple sul difetto di iPhone Duo

La nota si apre ricordando l’accoglienza molto positiva riservata a iPhone Duo dai primi acquirenti, poi entra nel merito. Apple spiega di essere a conoscenza di un problema che riguarda lo schermo interno di un piccolo numero di esemplari e aggiunge che, in caso di problemi con il display, gli utenti dovrebbero rivolgersi ad AppleCare per una sostituzione. Secondo la casa di Cupertino il guasto interessa pochissime unità e tende a comparire presto, nelle prime fasi di utilizzo. Un quadro che combacia con i racconti degli utenti, visto che in diversi casi lo schermo ha ceduto dopo poche ore e in uno si è rotto addirittura durante la configurazione iniziale. Nella dichiarazione però mancano due informazioni piuttosto rilevanti, cioè la causa del problema e il numero di dispositivi coinvolti.

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Le immagini circolate online mostrano un difetto sorprendentemente uniforme. La crepa segue sempre la linea centrale della cerniera e subito dopo compare una riga orizzontale di pixel bianchi accesi che attraversa tutto il pannello. Al 25 ottobre i casi distinti erano una decina, un numero molto contenuto se confrontato con le centinaia di migliaia di unità che con ogni probabilità Apple ha già consegnato. Proprio la somiglianza tra le rotture ha alimentato l’ipotesi di un lotto di cerniere difettoso, con un componente leggermente disallineato che premerebbe dal basso contro lo schermo interno. Dopo lo smontaggio del telefono è emerso anche un sospettato preciso, la barra di supporto centrale della cerniera, che si trova poco sotto il punto in cui passa il cavo che collega le due metà del dispositivo.

Come comportarsi se lo schermo si rompe

Sui social c’è chi suggerisce di non chiudere iPhone Duo premendo al centro del pannello interno, ma non è affatto chiaro se questo accorgimento serva davvero a qualcosa. Apple per ora non ha fornito alcuna indicazione ufficiale su come aprire e chiudere correttamente il telefono. Nella pratica la maggior parte degli utenti colpiti è tornata in un Apple Store e ha ricevuto immediatamente un esemplare nuovo. Più complicata la situazione di chi ha acquistato il pieghevole tramite un operatore telefonico, che nei primi giorni non sempre dispone di unità di ricambio. Negli Stati Uniti un cliente ha raccontato che il personale dell’operatore ha attribuito il danno a una caduta, chiedendogli di pagare la riparazione. Un motivo in più per rivolgersi direttamente all’azienda, come suggerisce la stessa Apple.

In Italia un guasto legato al normale utilizzo rientra nella garanzia di un anno offerta da Apple, alla quale si somma la garanzia legale di due anni prevista dal Codice del Consumo. Chi ha appena acquistato iPhone Duo, che nella versione da 256 GB costa 2.369 euro, ha inoltre a disposizione due settimane di tempo per restituirlo. Resta invece senza risposta ufficiale la questione del possibile lotto difettoso di cerniere e dell’eventuale immunità degli esemplari prodotti da qui in avanti, un nodo che potrebbe essere sciolto dalle analisi sulle unità sostituite che stanno tornando nelle mani di Apple.

Fonte: TecnoAndroid