Warhammer 40.000: Dawn of War IV, 4 fazioni e oltre 70 missioni

Deep Silver e KING Art Games hanno diffuso un nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War IV, un video lungo nove minuti che passa in rassegna le caratteristiche principali del prossimo capitolo della storica serie strategica ambientata nel cupo universo di Warhammer 40.000. Il filmato si concentra soprattutto sulle quattro fazioni giocabili e offre uno sguardo piuttosto completo su ciò che il titolo metterà a disposizione dei giocatori.

Gli sviluppatori non usano mezzi termini e lo descrivono come il progetto più imponente nella storia del franchise. Del resto la mole di contenuti annunciata è notevole, con quattro fazioni, oltre 70 missioni, 30 mappe multigiocatore e diverse modalità pensate tanto per chi vuole dedicarsi alla campagna quanto per chi preferisce sfidare altre persone.

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Space Marine, Ork, Necron e Adeptus Mechanicus in quattro campagne

Il cuore dell’esperienza di Dawn of War IV sarà formato da quattro campagne complete, costruite attorno a scelte ramificate e giocabili anche in cooperativa. Si potranno guidare Space Marine, Ork, Necron e Adeptus Mechanicus, ognuno con unità, meccaniche e approcci tattici ben distinti. Proprio questa varietà dovrebbe incidere sulla gestione degli eserciti e sulle strategie da mettere in campo durante gli scontri, spingendo a sfruttare al meglio i punti di forza della propria armata per avere la meglio sul nemico.

Chi invece vuole pensare solo alle battaglie, senza seguire per forza la trama principale, troverà nella modalità Skirmish un terreno ideale. Qui saranno disponibili numerose impostazioni personalizzabili, quattro modalità di gioco e la possibilità di affrontare fino a cinque avversari gestiti dall’intelligenza artificiale. Si potranno così ritoccare vari parametri degli scontri per adattarli ai propri gusti e provare combinazioni sempre diverse.

Multigiocatore, The Last Stand e il nuovo Pittore

Sul fronte competitivo il nuovo strategico offrirà 30 mappe multigiocatore e tre modalità di gioco, affiancate da un sistema di personalizzazione che permetterà di intervenire su tante variabili delle partite. Torna inoltre The Last Stand, la modalità cooperativa molto amata dalla community. Tre giocatori potranno unire le forze per resistere a ondate successive di nemici, scegliendo tra cinque eroi e mettendo insieme una propria Strikeforce grazie alle unità di supporto. La composizione del gruppo avrà quindi un peso concreto nel respingere gli assalti avversari.

Novità anche sul piano estetico degli eserciti. Lo strumento Pittore è stato ulteriormente ampliato e consentirà di scegliere tra molte configurazioni predefinite oppure di creare combinazioni su misura con colori, decalcomanie ed equipaggiamento. Per la prima volta nella serie sarà possibile lavorare nel dettaglio sulla colorazione delle armature e delle dotazioni delle singole unità, un pezzo alla volta.

Data di uscita, preordini e programma Year One

Warhammer 40.000: Dawn of War IV arriverà il 3 dicembre 2026, mentre chi sceglierà la Commander Edition potrà mettersi al comando delle proprie truppe già dal 30 novembre grazie a tre giorni di accesso anticipato. Entrambe le edizioni sono già prenotabili con uno sconto del 10%.

Il supporto dopo il lancio passerà anche dal programma Year One. Gli aggiornamenti gratuiti porteranno il ritorno della modalità Crusade, insieme a nuove mappe, nuove modalità, altri comandanti e un editor di missioni. In cantiere ci sono poi due espansioni narrative che approfondiranno il conflitto sul pianeta Kronus e introdurranno una nuova fazione giocabile, allargando ancora di più le possibilità strategiche del gioco.

Fonte: TecnoAndroid