Lo spazio interstellare sembra essere più denso del previsto, almeno a giudicare dalle ultime rilevazioni di Voyager 2. La celebre sonda spaziale, partita ormai diversi anni fa, continua a trasmettere informazioni da una zona che si trova oltre l’eliosfera, e quello che arriva da laggiù ha tutta l’aria di una sorpresa. Nessuno si aspettava che un oggetto così lontano e così datato potesse ancora regalare risultati capaci di attirare l’attenzione del mondo intero.

Le cifre, già da sole, bastano a far girare la testa. Voyager 2 si trova a 21,4 miliardi di chilometri dalla Terra, una distanza che è difficile perfino immaginare. Eppure la sonda è ancora lì, operativa, e continua a mandare a casa i suoi dati con una costanza che ha qualcosa di quasi ostinato.

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Un messaggio che impiega 19 ore per arrivare

Il dettaglio forse più affascinante riguarda il tempo. I segnali inviati da Voyager 2 impiegano 19 ore per raggiungere la Terra. Significa che ogni informazione ricevuta racconta una situazione vecchia di quasi un giorno intero, come una lettera che arriva quando chi l’ha scritta ha già fatto parecchia strada. E se dalla Terra si volesse inviare un comando e attenderne la conferma, tra andata e ritorno servirebbero circa 38 ore. In un’epoca abituata alle comunicazioni istantanee, questa lentezza fa un certo effetto. Ma è proprio il prezzo da pagare per osservare da vicino una regione che nessun altro strumento umano può raggiungere con facilità. Ogni pacchetto di dati che attraversa quei miliardi di chilometri è prezioso, perché arriva da un territorio ancora in gran parte sconosciuto. E la sonda, nonostante gli anni sulle spalle, continua a fare il suo lavoro senza fermarsi.

Una regione più densa di quanto si credesse

Il cuore della notizia sta proprio qui. Le rilevazioni di Voyager 2 indicano che lo spazio interstellare, cioè quella porzione di cosmo che si estende oltre la bolla d’influenza del Sole, presenta una densità maggiore rispetto a quanto ci si attendeva. È una scoperta inaspettata, e proprio per questo interessante, perché mette in discussione l’idea di un ambiente quasi vuoto e uniforme appena fuori dai confini del nostro sistema. Lasciarsi alle spalle l’eliosfera vuol dire, in pratica, entrare in un ambiente diverso, non più dominato dal Sole. Ed è lì che la sonda sta raccogliendo le sue misurazioni. Il fatto che queste osservazioni arrivino da uno strumento in viaggio da diversi anni rende la cosa ancora più notevole. Voyager 2 non era stata pensata come una missione destinata a durare per sempre, eppure continua a stupire con informazioni che, a quanto pare, nessuno aveva messo in conto.

È anche per questo che il nome di Voyager 2 è diventato così familiare, perfino per chi non segue da vicino l’esplorazione spaziale. La sonda è una delle più conosciute di sempre, e ogni nuovo dato che riesce a inviare aggiunge un tassello alla comprensione di ciò che c’è oltre il Sistema solare. Questa volta il tassello riguarda proprio la consistenza dello spazio interstellare, che appare meno rarefatta di quanto immaginato. Intanto Voyager 2 prosegue la sua corsa nel buio, a 21,4 miliardi di chilometri dalla Terra, e continua a spedire i suoi segnali che, 19 ore dopo, arrivano puntuali a destinazione.

Fonte: TecnoAndroid