Il nome evoca fiamme, artigli e un appetito feroce, eppure Infernogallus, il dinosauro soprannominato “pollo dell’inferno”, a quanto pare seminava il terrore soprattutto tra la frutta. Questo animale si sarebbe evoluto per seguire una dieta ricca di frutta, un dettaglio che lo rende molto più interessante di quanto il suo soprannome lascerebbe pensare. La scoperta potrebbe rappresentare la prima prova di adattamenti alla frugivoria tra i dinosauri non aviani, cioè quel vastissimo gruppo che non ha dato origine agli uccelli moderni.

C’è qualcosa di quasi ironico in tutta la faccenda. Quando si pensa ai dinosauri, l’immaginario collettivo corre subito a predatori enormi, denti affilati e scene di caccia. Il pollo dell’inferno ribalta un po’ questa narrazione, perché dietro un nome così minaccioso si nasconde una creatura che avrebbe sviluppato caratteristiche pensate per nutrirsi di frutti. Insomma la paura, se proprio c’era, riguardava più che altro le piante.

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Perché Infernogallus è un caso speciale

Il punto centrale non è soltanto che Infernogallus mangiasse frutta. Molti animali lo fanno in modo occasionale e opportunistico, senza che il loro corpo sia davvero modellato per questo tipo di alimentazione. Qui invece si parla di un’evoluzione vera e propria verso una dieta frugivora, ovvero di un organismo che nel tempo avrebbe acquisito tratti specifici per sfruttare al meglio quella fonte di cibo.

Ed è proprio questo l’aspetto che rende la notizia rilevante per la paleontologia. Tra gli uccelli, che dal punto di vista evolutivo sono a tutti gli effetti dinosauri sopravvissuti, il consumo di frutta è un comportamento diffusissimo. Basta pensare a quante specie oggi si nutrono di bacche e frutti di ogni genere. Tra i dinosauri non aviani, al contrario, finora mancava una testimonianza chiara di adattamenti di questo tipo. Il condizionale però resta d’obbligo, perché si tratta di una possibile prima evidenza e non di un verdetto definitivo.

Un soprannome feroce per un’abitudine pacifica

Il nome scientifico gioca tutto sul contrasto. Infernogallus richiama da una parte l’inferno e dall’altra il gallo, un accostamento che restituisce bene l’idea di un animale dall’aspetto vagamente simile a un grosso pennuto ma con un’aria decisamente poco rassicurante. Da qui il soprannome di “pollo dell’inferno”, che funziona benissimo anche fuori dagli ambienti accademici e aiuta a ricordare una creatura altrimenti difficile da memorizzare.

Dietro la facciata infernale c’è però un’abitudine alimentare sorprendentemente tranquilla. Un dinosauro che si specializza nel mangiare frutta racconta qualcosa di diverso rispetto ai soliti stereotipi, e suggerisce che la varietà di diete tra questi animali potesse essere più ampia di quanto si immaginasse. Non tutti cacciavano, non tutti brucavano foglie in modo generico. Qualcuno, a quanto pare, aveva sviluppato preferenze ben precise.

Per chi studia l’evoluzione dei dinosauri, ogni nuova specializzazione alimentare è un tassello prezioso. Capire cosa mangiava un animale aiuta a ricostruire il suo ruolo nell’ecosistema, i suoi rapporti con le piante e con le altre specie, e in generale il modo in cui la vita si organizzava in epoche lontanissime. Nel caso del pollo dell’inferno, il legame con la frutta apre una finestra su un comportamento che fino a oggi sembrava riservato quasi esclusivamente agli uccelli.

Infernogallus si è evoluto per seguire una dieta fortemente basata sulla frutta e potrebbe essere il primo dinosauro non aviano in cui emergono adattamenti specifici a questo tipo di alimentazione.

Fonte: TecnoAndroid