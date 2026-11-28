Quando la missione Artemis II della NASA ha compiuto il giro attorno alla Luna nello scorso aprile, i quattro membri dell’equipaggio non avevano la minima idea del clamore che stavano suscitando sulla Terra. Gli astronauti hanno la fama, meritatissima, di restare concentrati sul lavoro in ogni momento. Dopo anni di preparazione per un’unica missione sanno bene che basta un attimo di distrazione per trasformare un viaggio storico in una catastrofe. È proprio questa mentalità ad averli tenuti all’oscuro della loro popolarità fino al settimo giorno di un volo durato quasi dieci giorni.

Famosi fino alla Luna senza saperlo

La scoperta è arrivata durante una videochiamata con i familiari. “Stavamo parlando con le nostre famiglie per la seconda volta” ricorda Jeremy Hansen, unico canadese dell’equipaggio. A turno, tutti si sono sentiti dire la stessa cosa e cioè che la missione stava avendo un impatto talmente forte sul pianeta da lasciarli a bocca aperta. Una volta rientrati, in effetti, i quattro sono stati travolti da un’ondata di notorietà. Quasi 150 milioni di persone avevano seguito i momenti chiave del viaggio sulle piattaforme online dell’agenzia spaziale americana, con trasmissioni che garantivano un accesso pressoché costante all’interno della navicella Orion.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

L’entusiasmo ha ricordato i giorni d’oro dei voli spaziali statunitensi, quando la gente si radunava davanti al televisore per guardare astronauti che fluttuavano fuori dalle capsule o saltellavano sulla superficie lunare. Di sicuro ha contribuito anche il fascino dell’obiettivo a lungo termine del programma Artemis, quel sogno di una base lunare pensata per le aspirazioni più idealiste della specie umana e non come giocattolo privato di qualche miliardario. Sul piano tecnico la missione serviva a mettere alla prova i sistemi di supporto vitale, di navigazione e di pilotaggio di Orion. Ma il pubblico si è lasciato conquistare soprattutto dall’energia contagiosa del gruppo. Tra Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman si percepiva un’intesa evidente, fatta di gioia e stupore anche nelle incombenze più minute della vita a bordo di un veicolo da diversi miliardi lanciato a oltre 40.000 km/h.

Partire da amici e tornare da amici

Quell’armonia però non è nata da sola. “Non era una cosa naturale per noi” ammette Hansen. “Ci sono quattro persone con personalità di tipo A disposte a legarsi a un razzo e andare sulla Luna. Facevamo cose per la prima volta e non era raro avere quattro opinioni diverse.” Quando durante l’addestramento gli attriti hanno cominciato a pesare, gli astronauti hanno chiesto aiuto a dei professionisti. In un viaggio di preparazione in Islanda nel settembre 2024 hanno dedicato due giorni extra a conversazioni ed esercizi di squadra guidati da Rick Rochelle, noto esperto di leadership. Confermato il calendario di Artemis II, il gruppo ha stretto un patto semplice ma impegnativo, decollare da amici e atterrare da amici.

Il culmine di quel legame è arrivato con il passaggio oltre il lato nascosto della Luna, a più di 400.000 chilometri dalla Terra. Da lassù il pianeta non sembrava più grande di un’unghia. Koch lo ha descritto come “solo questa scialuppa di salvataggio sospesa tranquillamente nell’universo” durante le prime dichiarazioni pubbliche dopo il rientro. Hansen racconta che davanti a quella visione viene spontaneo scuotere la testa e chiedersi come si possa fare altro se non incoraggiarsi a vicenda e cercare di migliorare la vita degli altri.

Brindisi, imprevisti e un cratere dedicato

Poi quella piccola Terra è scomparsa dietro la Luna e l’equipaggio è rimasto senza contatto radio per 40 minuti. In quei momenti i quattro hanno brindato tra loro con dei biscotti all’acero, facendo attenzione a non disperdere briciole in assenza di gravità. Hanno anche scelto un cratere da intitolare a Carroll, la moglie di Wiseman morta di cancro nel 2020. Appena usciti dall’isolamento si sono stretti in un abbraccio a quattro e Wiseman ha raccontato di aver capito in quell’istante che sarebbero rimasti legati per tutta la vita.

Non sono mancati i momenti spiacevoli. Un po’ di lanugine ha ostruito il condotto principale per lo scarico dell’urina, spiega Wiseman, e così “abbiamo dovuto ricorrere a un metodo alternativo, cosa non terribile per gli uomini, ma per la donna non è stata l’ideale”. In un’altra occasione un rilevatore di fumo è scattato per errore quando la navicella si trovava ancora a circa 130.000 chilometri da casa, provocando 15 minuti di forte ansia.

Difficilmente qualcuno di loro tornerà nello spazio. Hansen, Glover e Wiseman hanno chiuso con la vita da astronauti, mentre Koch ha assunto un ruolo di leadership alla NASA. Le loro nuove vite, meno stressanti, lasceranno tutto il tempo per fare il tifo per Artemis III, il cui lancio è previsto in via provvisoria per l’estate del 2027.

Fonte: TecnoAndroid