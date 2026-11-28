La possibile fusione tra Tesla e SpaceX potrebbe trasformarsi in una delle operazioni finanziarie più importanti della storia. Le due aziende guidate da Elon Musk stanno accelerando il lavoro su un progetto che, stando alle valutazioni attuali, darebbe vita a un gigante dal valore complessivo vicino ai 3.000 miliardi di euro. Le trattative sono entrate in una fase molto delicata e l’obiettivo sarebbe fissare i termini principali dell’intesa entro la fine del 2026. Prima di arrivare al traguardo, però, ci sono ancora diversi passaggi da completare.

Cinque consiglieri e tre banche al lavoro sull’accordo

Il segnale più concreto arriva dalla nascita dei gruppi incaricati di seguire il negoziato. Per Tesla sono stati scelti Robyn Denholm, Kathleen Wilson Thompson e Jack Hartung, mentre a rappresentare SpaceX ci saranno Roelof Botha e Randy Glein. Questi cinque consiglieri avranno il compito di trovare una struttura societaria sostenibile e di stabilire quanto valgono le attività di ciascuna azienda. Non è un dettaglio da poco, visto che da quella stima dipende tutto il resto.

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Accanto a loro si muovono anche alcuni grandi nomi della finanza. Morgan Stanley e Goldman Sachs affiancano l’azienda spaziale, Evercore invece assiste il costruttore di auto elettriche. Le banche stanno preparando modelli economici per capire quali condizioni potrebbe avere un’operazione interamente azionaria, cioè basata sullo scambio di titoli e non su un pagamento in contanti. Proprio il rapporto di cambio sarà decisivo perché stabilirà quanto peseranno gli attuali azionisti Tesla dentro la nuova realtà industriale.

Auto, robot, spazio e intelligenza artificiale sotto lo stesso tetto

Sulla carta i due gruppi fanno mestieri diversi, ma nella pratica i loro mondi si stanno avvicinando sempre di più. Tesla lavora su veicoli elettrici, guida autonoma, robot umanoidi e intelligenza artificiale. SpaceX opera invece nel settore aerospaziale, nelle comunicazioni satellitari con Starlink e nelle infrastrutture tecnologiche. Mettere tutto insieme permetterebbe a Musk di gestire con un’unica regia attività che già oggi si intrecciano in molti punti.

Tra i progetti che potrebbero spingere questa collaborazione c’è anche Terafab, l’iniziativa per produrre semiconduttori in Texas pensata per rispondere al fabbisogno di calcolo sempre più alto richiesto dall’intelligenza artificiale. Le due società potrebbero poi mettere in comune competenze su chip, software avanzati, robotica e centri di elaborazione dati.

Il voto degli azionisti e il controllo delle autorità

Nonostante i passi avanti, il percorso verso l’accordo resta complicato. Il primo nodo è il conflitto di interessi legato al ruolo di Musk, che è amministratore delegato di entrambe le aziende e allo stesso tempo azionista di riferimento. Il parere degli investitori sarà fondamentale soprattutto sul fronte Tesla. Lo stesso Musk ha ricordato che l’operazione dovrà ottenere l’appoggio di almeno il 50% di tutte le azioni in circolazione. In SpaceX la sua posizione è decisamente più solida, dato che controlla oltre l’82% dei diritti di voto. C’è poi il capitolo delle possibili verifiche da parte delle autorità degli Stati Uniti. SpaceX ha in mano contratti importanti con la NASA e con il Dipartimento della Difesa, mentre Tesla ha una forte esposizione industriale e commerciale verso la Cina. Un intreccio che difficilmente passerà inosservato agli occhi dei regolatori americani.

Sul calendario le indiscrezioni del mondo finanziario parlano di un’intesa che potrebbe arrivare entro dicembre, anche se non si esclude un rinvio ai primi mesi del 2027. Per ora la fusione Tesla SpaceX non è un accordo chiuso e devono ancora essere definiti valutazioni, condizioni e governance della nuova società che riunirebbe automotive, spazio e intelligenza artificiale in un unico gruppo.

Fonte: TecnoAndroid