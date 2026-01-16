Volkswagen prepara un aggiornamento profondo per la sua compatta elettrica

Volkswagen è al lavoro su un restyling importante della ID.3, uno dei modelli chiave della sua strategia elettrica europea. Dopo l’aggiornamento introdotto nel 2023, l’azienda ha deciso di intervenire nuovamente con modifiche che non si limiteranno a semplici ritocchi estetici. Coinvolgeranno invece design, abitacolo e, con ogni probabilità, anche la gamma delle motorizzazioni. Le ultime foto spia, scattate durante i test invernali nel Nord Europa, mostrano un muletto camuffato impegnato nelle prove su strada, segnale che lo sviluppo è entrato in una fase avanzata.

A un primo sguardo la vettura potrebbe sembrare identica all’attuale ID.3. Osservando con attenzione però si notano pannelli coperti e adesivi nella zona frontale, a protezione di nuovi fari e di una griglia rivista. Secondo le indiscrezioni, la VolkswagenID.3 2026 dovrebbe adottare il nuovo linguaggio stilistico che caratterizzerà anche altri modelli elettrici del marchio, come la futura ID. Polo. Scelta che segnerà un netto distacco dalle linee più morbide e minimaliste della prima generazione. Il profilo laterale e la parte posteriore, almeno per ora, appaiono invariati, ma non è escluso che ulteriori aggiornamenti emergano con il proseguire dei test e con nuovi avvistamenti.

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Volkswagen ID.3 2026: interni rivisti, batterie aggiornate e nuove strategie per i motori

Le novità più attese riguardano probabilmente l’abitacolo, uno degli aspetti più criticati delle prime ID.3. Anche se al momento non sono disponibili immagini degli interni, le aspettative sono alte. Volkswagen sembra intenzionata a migliorare sensibilmente la qualità percepita, intervenendo su materiali, assemblaggi e soluzioni di design. L’impostazione potrebbe riprendere quanto già visto su modelli più recenti del gruppo. Parliamo di una strumentazione digitale più grande, un intrattenimento aggiornato e, soprattutto, il ritorno di alcuni comandi fisici per le funzioni principali, una scelta che risponde alle richieste di molti clienti.

Sul fronte tecnico le informazioni disponibili parlano di batterie di nuova generazione. Per le versioni di accesso, Volkswagen potrebbe adottare accumulatori LFP, una soluzione che consentirebbe di contenere i costi senza sacrificare affidabilità e durata nel tempo. Tale approccio rientra nella strategia più ampia del gruppo, orientata a rendere la mobilità elettrica più accessibile e competitiva. Il debutto della Volkswagen ID.3 restyling è atteso entro la fine del 2026 e rappresenterà un passaggio fondamentale per mantenere il modello al centro del mercato elettrico europeo.