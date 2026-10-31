Volkswagen ID. Polo GTI: 226 CV elettrici e prezzo da 40.900 euro

Con l’apertura dei preordini della Volkswagen ID. Polo GTI la celebre sigla sportiva della Casa tedesca entra ufficialmente nell’era della mobilità elettrica. Il prezzo di partenza annunciato per il mercato europeo è di 39.995 euro, mentre il listino italiano indica una cifra di 40.900 euro. Il debutto ha anche un valore simbolico piuttosto forte, visto che arriva a cinquant’anni esatti dalla prima Golf GTI del 1976.

Per Volkswagen non si tratta semplicemente di aggiungere un modello alla gamma. La nuova compatta a zero emissioni deve raccogliere l’eredità di uno dei marchi più riconoscibili della storia automobilistica europea e portare il carattere delle sportive tradizionali dentro una generazione di vetture alimentate a batteria. Un passaggio delicato, perché si tratta di convincere gli appassionati che il DNA GTI può sopravvivere anche senza il classico motore a benzina.

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Motore, prestazioni e autonomia della ID. Polo GTI

Sotto la carrozzeria lavora un motore elettrico da 166 kW, pari a 226 CV, con una coppia massima di 290 Nm. La trazione è anteriore e lo scatto da 0 a 100 km/h si completa in appena 6,8 secondi, mentre la velocità massima tocca i 190 km/h. Per gestire tutta questa spinta senza perdere precisione la Casa ha previsto un differenziale autobloccante elettronico sull’asse anteriore, uno sterzo progressivo con una taratura specifica e le sospensioni sportive adattive DCC.

A completare il quadro c’è una modalità di guida GTI dedicata, che interviene sulla risposta del motore, sullo sterzo e sull’assetto per dare priorità alla dinamica. Sul fronte energetico la batteria da 52 kWh netti garantisce un’autonomia dichiarata fino a 431 km nel ciclo WLTP. In corrente continua la ricarica rapida arriva a 105 kW e, nelle condizioni indicate dal costruttore, bastano circa 24 minuti per passare dal 10 all’80%. Sono valori che rendono la piccola sportiva elettrica adatta non soltanto ai percorsi urbani ma anche agli spostamenti più lunghi.

Design GTI, tecnologia e spazio a bordo

Anche nello stile la nuova elettrica Volkswagen non rinuncia ai riferimenti storici del marchio. All’esterno spiccano i dettagli rossi, la caratteristica trama a nido d’ape nella parte anteriore, lo spoiler sul tetto e i cerchi in lega da 19 pollici. Tra le dotazioni di serie figurano poi i fari a matrice LED IQ.LIGHT, i loghi Volkswagen illuminati e i sedili sportivi con rivestimenti e cuciture che richiamano la tradizione GTI.

Nell’abitacolo trovano posto un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 12,9 pollici, con la possibilità di attivare una grafica retrò ispirata proprio alla prima Golf. Il tocco nostalgico convive con una buona dose di concretezza, perché il bagagliaio offre 441 litri di capacità che salgono a 1.240 abbattendo gli schienali posteriori. Una cubatura che pesa parecchio nella vita di tutti i giorni, soprattutto su un’auto di queste dimensioni.

L’intero progetto della Volkswagen ID. Polo GTI punta così a trovare un equilibrio tra prestazioni, tecnologia e utilizzo quotidiano. Con un prezzo europeo di 39.995 euro la vettura si colloca in una fascia competitiva ma comunque impegnativa per una compatta, mentre i 40.900 euro indicati dal listino italiano richiedono di valutare con attenzione dotazioni e optional prima di procedere con l’ordine.

Fonte: TecnoAndroid