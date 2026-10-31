Margot Robbie torna Harley Quinn? James Gunn apre ma ha un dubbio

Il futuro di Harley Quinn nel nuovo Universo DC è ancora avvolto da parecchi dubbi, eppure James Gunn non fa nulla per nascondere quanto gli piacerebbe rivedere Margot Robbie nei panni della celebre antieroina. Il regista di Superman (2025) ha ammesso che farebbe “tutto il possibile” per riportarla sullo schermo, pur riconoscendo con molta onestà che l’attrice potrebbe non avere più alcun interesse a tornare in quel ruolo.

Del vecchio franchise, quello partito nel 2013 con L’uomo d’acciaio di Zack Snyder, è sopravvissuto davvero poco nella nuova gestione guidata da Gunn. C’è però un’interprete che il cineasta continua a tenere in grande considerazione. Durante il podcast The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast, Gunn ha definito Robbie “una delle star femminili più importanti del mondo” e ha spiegato che il personaggio tornerà in qualche momento “quasi certamente”. Quello che invece non è affatto scontato è che sia proprio lei a indossare di nuovo il costume e il trucco della folle compagna del Joker.

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Il percorso di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

L’attrice australiana ha esordito nel mondo dei fumetti DC al cinema con Suicide Squad nel 2016. Qualche anno dopo ha ripreso il ruolo nel film dedicato interamente al personaggio, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, uscito nel 2020. L’ultima apparizione risale invece al 2021 con The Suicide Squad, il lungometraggio che Gunn realizzò per DC dopo essere stato licenziato dalla Marvel.

Proprio quel film era al centro della chiacchierata nel podcast, dedicata a capire quali elementi siano ancora validi per la nuova continuità. A quanto pare quasi tutta la pellicola rientra nel canone ufficiale, ed è a quel punto che il regista ha tirato in ballo la questione Harley. “Direi che abbiamo una piccola riserva: qual è esattamente il futuro di Harley Quinn?”, si è chiesto Gunn. “Mi piacerebbe che i fan mi concedessero un po’ di margine di manovra su questo punto, perché non sono sicuro di come si svilupperà. Ma a parte questo, credo che possiamo dire che praticamente tutto il film è canone. Non credo ci sia alcun problema”.

Il nodo del Joker e una carriera in continua ascesa

Il vero ostacolo, secondo il regista, è legato a un altro volto storico dell’immaginario di Gotham. Riportare la versione di Harley interpretata da Robbie viene descritto da Gunn come “una delle cose più difficili da giustificare come canone nell’Universo DC”, e il motivo è semplice: il Joker non è ancora stato introdotto nella nuova continuità. Senza di lui la storia del personaggio rischia di perdere uno dei suoi punti di riferimento principali.

Sulla disponibilità dell’attrice, comunque, Gunn si è mostrato piuttosto sincero. “È una follia. La adoro come Harley. Non so se voglia tornare a interpretare Harley. Forse non le interessa più”, ha dichiarato, ribadendo però che farà di tutto per convincerla.

Del resto Robbie oggi è una delle interpreti più richieste di Hollywood e anche una delle produttrici più influenti del settore. Con la sua società LuckyChap Entertainment ha prodotto e interpretato Barbie nel 2023, il film con gli incassi più alti di quell’anno grazie a circa 1,3 miliardi di euro raccolti in tutto il mondo. Quest’anno è stata protagonista e produttrice di Cime tempestose e attualmente si trova sul set di un nuovo capitolo di Ocean’s Eleven, pensato come prequel della celebre saga di colpi grossi, che oltre a interpretare segue anche nel ruolo di produttrice.

Fonte: TecnoAndroid