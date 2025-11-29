Volantino Unieuro speciale gaming: offerte spaziali su console e giochi

Non importa se siete esperti o alle prime armi, Unieuro offre soluzioni per tutti. Potete scegliere prodotti per gioco tradizionale o per esperienze immersive, sfruttando al massimo la tecnologia più recente. Grazie a queste offerte, i vostri regali di Natale non saranno più pigiami o calzini ma finalmente impaccherete cose capaci di sorprendere davvero amici e parenti. Con prezzi esclusivi iper bassi e sconti da paura, il Black Friday di Unieuro è qualcosa di straordinario, qualcosa che si trasforma in un’occasione per anticipare la magia natalizia, regalando momenti di gioco indimenticabili. Quest’anno, il Natale inizia con Unieuro, dove ogni prodotto è pronto a diventare protagonista delle vostre serate, che siano tranquille o piene di energia. Approfittare delle promozioni ora significa assicurarsi di avere sotto l’albero le novità più amate, garantendo gioia e sorrisi a chiunque ami il gaming. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

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Regali di Natale perfetti per tutti i giocatori da Unieuro

Tra le proposte più interessanti trovate la Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB Wi-Fi a 349 euro, perfetta se volete entrare subito nel mondo digitale. Per completare il regalo, il Sony Controller wireless DualSense V2 è disponibile a 54,99 euro, offrendo precisione e comfort. Per chi desidera più memoria, la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi Nero costa 449 euro. Gli appassionati di Nintendo troveranno Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch a 58,99 euro, mentre Just Dance 2026 per Nintendo Switch è a 29,99 euro, ideale per divertenti sfide in famiglia.

Tra gli accessori da Unieuro la Nintendo 10015104 custodia per console portatile Custodia rigida Nero si trova a 24,99 euroe i Nintendo Joy-Con 2 Switch 2 sono a 89,99 euro. Per chi sogna esperienze immersive, i Sony PlayStation VR2 Occhiali immersivi FPV costano 399,90 euro, mentre chi vuole giocare ovunque può affidarsi al Sony Playstation Portal Remote-Player Lettore remoto a 199,99 euro.