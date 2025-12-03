Vodafone START a 9,95€: Giga illimitati e rete 5G veloce!

Quando si parla dell’offerta Vodafone START, la prima cosa che colpisce è proprio la sensazione di semplicità: niente giri di parole, niente condizioni nascoste, solo una proposta chiara che parte da 9,95€ al mese. L’attivazione costa 10€, la SIM arriva a casa senza spese di spedizione, e da lì si entra in un piccolo ecosistema che vuole rendere lo smartphone uno strumento leggero da gestire.

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Navigare in Europa senza pensieri con Vodafone START

C’è una particolarità, però, che rende questa offerta diversa dalle altre: i Giga possono diventare illimitati allo stesso prezzo. Non si tratta di un trucco o di un vincolo complicato, ma semplicemente di un invito. Nel momento in cui attivi l’offerta puoi portare con te qualcuno nel mondo Vodafone; finché non lo fai, hai a disposizione 150 Giga, minuti illimitati, 200 SMS e ben 32 Giga da usare in giro per l’Europa, con l’aggiunta non da poco di Svizzera e Regno Unito.

Chi utilizza spesso internet in mobilità si accorge subito di quanto possa fare la differenza la rete 5G. Tutte le offerte mobili Vodafone la includono e la velocità massima arriva a 2 Gbps, un valore che permette di muoversi tra video, lavoro, mappe o social senza pause fastidiose. Naturalmente serve un dispositivo compatibile e copertura 5G, ma quando entrano in gioco entrambe le condizioni l’esperienza cambia sensibilmente.

Un altro aspetto che sorprende piacevolmente è la continuità di servizio. Se si esaurisce il credito, non si resta immediatamente “al buio”: si può continuare a chiamare e navigare per un massimo di 48 ore, dando il tempo di ricaricare senza ansie o interruzioni improvvise. La gestione delle chiamate viene resa più comoda anche dalla segreteria telefonica e dal servizio di richiamata automatica, che evita di perdere traccia dei numeri tornati disponibili mentre non si era raggiungibili.

C’è anche libertà nella scelta tra SIM fisica ed eSIM, un dettaglio che oggi pesa più di quanto sembri, soprattutto per chi usa smartphone di nuova generazione. E per chi viaggia spesso, i 32 Giga inclusi in Europa — di cui 15 aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal regolamento — offrono una certa tranquillità: si può lavorare, orientarsi o restare in contatto senza sorprese, tenendo conto soltanto che alcuni Paesi come Turchia, Albania o San Marino restano fuori dalle normative europee.

Per rendere tutto ancora più scorrevole c’è l’addebito automatico, che evita di inseguire le scadenze delle ricariche. Ogni volta che il credito scende sotto 5€, si aggiorna da solo dello stesso importo, così non ci si ritrova mai con la linea bloccata.

E, sullo sfondo, resta un elemento che Vodafone sottolinea con orgoglio: la qualità della rete. I riconoscimenti di Ookla, Opensignal e nPerf arrivano da test indipendenti e restituiscono un’immagine molto concreta delle prestazioni 5G, dalla velocità alla stabilità della connessione.

L’offerta, nel complesso, sembra costruita per chi vuole evitare complicazioni e godersi il proprio smartphone con continuità, con un occhio alla mobilità e un altro alla sicurezza di una rete solida. A chi cerca un pacchetto semplice ma completo, questo può davvero sembrare un buon punto di partenza.