Vodafone ridisegna il mobile: ecco anche GIGA ILLIMITATI

Vodafone non prova a concentrare tutto in un’unica proposta. Al contrario, sceglie di frammentare l’offerta mobile in più famiglie, ognuna pensata per un tipo di utilizzo preciso. Dal contenimento dei costi alla ricerca delle massime prestazioni, passando per vantaggi dedicati a chi è già cliente o rientra in una fascia d’età specifica, il listino diventa una sorta di mappa da esplorare.

Vodafone Start e Pro, il punto di partenza

Alla base ci sono Vodafone Start e Vodafone Pro, due offerte che condividono la stessa struttura ma differiscono per quantità di dati. Vodafone Start propone minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di traffico dati in 5G alla massima velocità, con un canone di 9,95 euro al mese. È la soluzione più accessibile per entrare nel mondo Vodafone senza rinunce evidenti.

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Vodafone Pro, invece, sale a 250 GB mantenendo invariati minuti e SMS illimitati. Il prezzo passa a 11,95 euro al mese, rivolgendosi a chi utilizza lo smartphone in modo più intensivo e preferisce un margine più ampio sul fronte dei dati.

Le versioni già cliente cambiano le regole

Chi ha o attiva una linea fissa Vodafone a casa può accedere alle varianti Vodafone Start già cliente e Vodafone Pro già cliente. In questo caso il traffico dati diventa illimitato in 5G, mantenendo minuti illimitati e 200 SMS. I prezzi restano allineati alle versioni standard, 9,95 euro per Start e 11,95 euro per Pro, ma con un vantaggio evidente sul piano della libertà di navigazione.

Vodafone Ultra, nessun compromesso

Per chi non vuole limiti di alcun tipo, Vodafone Ultra rappresenta la proposta più completa. Include minuti illimitati, 200 SMS e dati illimitati in 5G, con un costo di 19,95 euro al mese. È il piano pensato per chi considera la connessione mobile uno strumento centrale e non vuole preoccuparsi di soglie o consumi.

Vodafone Young guarda agli under 30

Nel listino trovano spazio anche le offerte Vodafone Young, dedicate ai più giovani. Vodafone Young 30 include 200 GB in 5G, minuti illimitati, 200 SMS, Vodafone Club con SmartPay e Rete sicura, a 9,99 euro al mese. Vodafone Young 18, invece, propone 100 GB, SMS illimitati e gli stessi servizi inclusi, allo stesso prezzo, che scende a 6,99 euro per chi ha Vodafone anche a casa.