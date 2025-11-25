Vodafone 11,95€/mese: 250 Giga, minuti illimitati e 5G veloce!

Quando si parla delle offerte mobile, spesso ci si prepara mentalmente a una lunga lista di condizioni minuscole in fondo alla pagina. Con questa proposta di Vodafone, però, l’esperienza è un po’ diversa: il cuore dell’offerta è semplice, e tutto il resto serve solo a rendere il quadro più chiaro. Il prezzo mensile è di 11,95€, una cifra che resta stabile e facilmente controllabile, e l’attivazione costa 10€, con la SIM spedita gratuitamente. Fin qui nulla di complicato, ma la parte davvero interessante arriva subito dopo.

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Tra Giga illimitati e roaming UE, Vodafone semplifica le offerte mobile 5G

La formula è quella dei 250 Giga di base, insieme a minuti illimitati e 200 SMS. Ma c’è un dettaglio che cambia un po’ il modo di leggere l’offerta: hai la possibilità di trasformare i tuoi Giga in traffico illimitato invitando una persona a unirsi a Vodafone. È un meccanismo che non ti costringe a fare nulla subito, perché fino a quel momento i tuoi 250 Giga sono più che sufficienti per un utilizzo quotidiano intenso, dallo streaming alle videochiamate. E quando l’invito andrà a buon fine, il piano diventa automaticamente più generoso senza che tu debba toccare una virgola.

Per chi viaggia spesso c’è un altro elemento che fa comodo: 45 Giga utilizzabili nell’Unione Europea, e non solo. La copertura si estende anche a Svizzera e Regno Unito, cosa che evita sorprese in destinazioni dove solitamente si rischia di vedere salire i costi più velocemente del segnale del telefono. Non tutti i Paesi limitrofi rientrano nelle condizioni UE, naturalmente, ma almeno c’è una chiarezza immediata su cosa aspettarsi.

Una nota importante riguarda il 5G: tutte le offerte Vodafone, compresa questa, sono abilitate alla rete di nuova generazione, con velocità che possono arrivare fino a 2 Gbps. Ovviamente serve un dispositivo compatibile e la copertura nella zona in cui ci si trova, ma quando questi elementi si allineano, la differenza si sente davvero.

Ci sono poi piccoli dettagli che non rubano la scena ma che fanno la differenza nella vita quotidiana. Per esempio la possibilità di continuare a usare il telefono fino a 48 ore anche se il credito scende sotto zero, o la scelta tra SIM fisica ed eSIM, utile soprattutto se ormai sei abituato a gestire tutto dal telefono senza componenti fisici. Interessante anche il sistema di ricarica automatica, che evita quelle corse improvvise al tabacchi dopo aver scoperto che il credito è finito proprio nel momento meno opportuno.

A rendere l’offerta più solida c’è anche il tema della rete: Ookla, Opensignal e nPerf hanno premiato Vodafone in diverse categorie legate alla qualità del 5G, e per quanto questi riconoscimenti non cambino radicalmente l’esperienza quotidiana, danno comunque un senso di affidabilità in più. Chi sceglie un piano mobile, in fondo, non vuole solo un buon prezzo, ma anche una rete che regga senza sorprese quando serve davvero.