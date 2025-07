Stranger Things 5: i dettagli emersi dal nuovo trailer

La saga che ha stregato milioni di spettatori sta per giungere alla sua conclusione. Stranger Things, serie di punta dell’universo Netflix, è pronta a tornare. Presentando al pubblico mondiale la sua quinta e ultima stagione. Il nuovo trailer, pubblicato dalla piattaforma, anticipa un’atmosfera ancora più oscura e drammatica. La quinta stagione non solo chiuderà le vicende dei protagonisti principali. Ma lo farà seguendo una distribuzione divisa in tre momenti distinti. Netflix ha confermato che i nuovi episodi saranno rilasciati in più fasi. Il 27 novembre 2025 inizierà il Volume 1. Seguito dal Volume 2 il 26 dicembre. Per arrivare al gran finale previsto per il 1 gennaio 2026. È una scelta strategica pensata per mantenere viva la tensione narrativa, replicando quanto già avvenuto con successo nella quarta stagione.

Stranger Things 5: ecco cosa emerso grazie al trailer

I protagonisti della serie si trovano a dover affrontare la minaccia più grave mai incontrata. Tutto ha inizio nell’autunno del 1987. Hawkins è profondamente cambiata. Le ferite provocate dall’apertura dei varchi dimensionali sono visibili ovunque. Mentre l’inquietante presenza di Vecna, anche se non si manifesta apertamente, si fa ancora sentire prepotentemente. Il gruppo di amici si ritrova, determinato a porre fine alla minaccia una volta per tutte.

Nel frattempo, il governo ha preso misure drastiche. Hawkins è stata isolata e trasformata in un’area sottoposta a stretto controllo militare. Undici, ancora perseguitata per i suoi poteri, deve nuovamente scomparire nell’ombra. Mentre il clima nella città diventa sempre più opprimente. L’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will riporta in superficie vecchi traumi. Il tutto non fa che alimentare l’urgenza di risolvere definitivamente l’incubo iniziato anni prima.

Ormai sembra essere tutto è pronto per l’addio a Undici e al resto della sua comitiva. L’ultima avventura, infatti, sta per cominciare. Non resta che attendere e scoprire quali sorprese riserverà la quinta stagione di Stranger Things per tutti i suoi fan su Netflix.