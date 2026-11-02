vivo X500 Pro Max Kit Creator a 2.199€ su Amazon con zoom fino a 400mm

Su Amazon è comparsa un’offerta che farà gola a chi usa lo smartphone come una vera macchina fotografica. vivo X500 Pro Max Kit Creator Professionale scende infatti a 2.199€ nella configurazione da 12 GB di RAM e 1 TB di memoria, con un taglio di 300€ rispetto al prezzo di listino. Non si parla soltanto del telefono, ma di un pacchetto completo di accessori pensato per creator e fotografi che non hanno alcuna intenzione di girare con uno zaino pieno di ottiche. Il pezzo forte è un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP affiancato da due teleconvertitori capaci di spingere lo zoom fino a 400mm equivalenti, una dotazione che non si trova facilmente nemmeno tra i flagship più blasonati. E il prezzo attuale si colloca in modo piuttosto interessante rispetto all’andamento recente di questa variante specifica.

Zoom modulare e un chip a 2 nanometri

Tutto ruota attorno al sistema fotografico sviluppato insieme a ZEISS. Il teleobiettivo principale monta un sensore Samsung Ultra Sensing HP0 da 200 MP, con lunghezza focale equivalente a 85mm e stabilizzazione certificata CIPA 7.0. A dare una marcia in più ci pensano i due teleconvertitori inclusi nella confezione: il primo arriva a 2,35x, cioè 200mm, il secondo raddoppia fino a 4,7x, ovvero 400mm. Si agganciano al telefono grazie a un adattatore e a una custodia dedicata, e combinati con lo zoom digitale permettono di arrivare addirittura a 3.200mm. Sul versante video il sensore registra in 4K a 240fps con autofocus tracking, un dettaglio che chi gira contenuti in movimento apprezzerà parecchio.

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Anche sotto la scocca le cose si fanno serie. vivo X500 Pro Max sfrutta il MediaTek Dimensity 9600 Pro, prodotto da TSMC con processo a 2 nanometri e basato sull’architettura All Big Core di 4ª generazione. Lo schermo è un ZEISS Master Color da 6,85 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144 Hz. Per l’autonomia c’è una batteria BlueVolt da 6.750 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 90W e quella wireless a 40W, mentre le certificazioni IP68 e IP69 assicurano protezione contro acqua e polvere. Il software è OriginOS 7, costruito su Android 17.

Poi c’è tutto il resto del corredo. Oltre ai due moltiplicatori di focale, il Kit Creator Professionale comprende il Grip Kit per la fotografia, comodo soprattutto per avere a disposizione un pulsante di scatto dedicato, e il caricatore rapido da 90W. Elementi che, normalmente, andrebbero comprati a parte con una spesa aggiuntiva tutt’altro che trascurabile.

Quanto costa il kit su Amazon

Il prezzo di listino di questa configurazione con il pacchetto fotografico completo si aggira di solito sui 2.499€. Su Amazon.it, invece, il kit è disponibile adesso a 2.199,00€, con uno sconto del 12% che si traduce in un risparmio concreto di 300€. Non è certo una cifra alla portata di tutti, ma resta coerente con il posizionamento decisamente premium del prodotto, soprattutto considerando quello che finisce nella scatola: due teleconvertitori ZEISS, il Grip Kit e il caricatore da 90W, accessori che altrimenti richiederebbero acquisti separati.

La promozione è attiva direttamente sullo store di Amazon e si rivolge in modo particolare a chi desidera un corredo fotografico già pronto all’uso, senza dover mettere insieme i singoli pezzi uno alla volta.

Fonte: TecnoAndroid