Sembra che non uno, ma bensì due nuovi smartphone a marchio Vivo arriveranno molto presto sul mercato mobile. In particolare, ci stiamo riferendo ai nuovi Vivo X300 FE e Vivo X200T. In queste ultime ore, infatti, entrambi i due device dell’azienda hanno da poco ricevuto la certificazione BIS. Proprio l’arrivo di questa ulteriore certificazione ci indica il loro imminente arrivo sul mercato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Vivo X300 FE e Vivo X200T stanno arrivando, eccoli in una nuova certificazione

Due dei prossimi smartphone del produttore tech Vivo hanno da poco ricevuto la certificazione BIS. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Vivo X300 FE e Vivo X200T. Gli smartphone in questione sono stati certificati rispettivamente con i numeri di modello Vivo V237 e V2561. Questa certificazione va così ad aggiungersi alla certificazione Bluetooth SIG, che è arrivata qualche giorno fa.

Come già detto, queste certificazioni ci confermano l’imminente arrivo sul mercato di questi nuovi device. Le certificazioni non hanno rivelato ulteriori dettagli. Tuttavia, fino ad ora abbiamo avuto modo di scoprire qualcosa sulle loro specifiche tecniche grazie ai rumors e ai leaks.

In particolare, sappiamo che il prossimo Vivo X300 FE sarà alimentato dal soc top di gamma dj Qualcomm, cioè il soc Snapdragon 8 Gen 5. Oltre a questo, semrq che l’autonomia sarà affidata alla presenza di unq grande batteria da 6.500 mAh. Ci sarà anche il supporto alla ricarica cablata da 90 W e ci sarà anche il supporto alla ricarica wireless da 40 W. Il comparto fotografico sarà poi affidata ad una fotocamera anteriore per i selfie da 50 MP. Sul retro, ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore con lente periscopica da 50 MP con zoom ottico da 3x.

Per quanto riguarda Vivo X200T, invece, dovrebbe essere una versione re-branded dello scorso Vivo X200s.