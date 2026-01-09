Vivo X200T, nuovi leaks rivelano le specifiche complete

In queste ultime settimane abbiamo visto in rete svariate volte il prossimo smartphone del produttore tech Vivo. Ci stiamo riferendo in particolare al modello che arriverà sul mercato con il nome di Vivo X200T . Dopo l’arrivo di diverse certificazioni di rilievo, in queste ore sono emersi nuovi rumors che hanno confermato ulteriormente le presunte specifiche tecniche.

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Vivo X200T, un nuovo leaks conferma le sue presunte specifiche tecniche

Sono arrivate huove informazioni riguardanti il prossimo smartphone di punta del produttore tech Vivo. Come già detto in precedenza, si tratta del nuovo Vivo X200T. Il leaker Abhishek Yadav ha rivelato alcune delle sue presunte specifiche. Stando a quanto riportato, ad alimentare il nuovo device dell’azienda sarà uno dei processori più potenti di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 9400+.

A supportare le performance sono poi presenti tagli di memoria con fino a 16 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di storage interno. Anche l’autonomia dovrebbe raggiungere ottimi livelli. Lo smartphone dovrebbe disporre di una batteria pari a 6200 mah. Quest’ultima si potrà ricaricare tramite il supporto alla ricarica rapida da 90W e anche con il supporto alla ricarica wireless da 40W.

A detta del leaker , sul fronte sarà poi presente un display con tecnologia AMOLED. La diagonale sarà pari a 6.67 pollici con una risoluzione massima pari a 1.5K. Il pannello dovrebbe inoltre disporre di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda il software, a bordo sembra che sarà presente Android 16. Il produttore tech Vivo, in particolare, ha garantito fino a 5 anni di major upgrade e fino a 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.

I rumors parlano infine del comparto fotografico. Quest’ultimo dovrebbe avere tre fotocamere posteriori, un sensore principale Sony LYT-702 da 50 megapixel con OIS, un sensore Samsung JN1 da 50 megapixel e un sensore teleobiettivo a periscopio LYT-600 da 50 megapixel. Sul fronte, ci sarà una fotocamera anteriore per i selfie da 32 megapixel per ritratti nitidi.