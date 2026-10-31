vivo X Fold6 al minimo storico: ZEISS 200 MP a 1.799 euro

Il pieghevole di casa vivo che punta tutto sulla fotografia scende al prezzo più basso mai visto in Italia. vivo X Fold6 5G si trova infatti su Amazon a 1.799 euro invece di 2.199 euro, con un taglio netto di 400 euro rispetto al listino ufficiale. Resta una cifra impegnativa, questo è chiaro, ma diventa decisamente più avvicinabile per un dispositivo che mette insieme un comparto ZEISS da 200 MP e una batteria da 6.900 mAh, due caratteristiche che normalmente si pagano a peso d’oro.

Non capita spesso di trovare un pieghevole che inseguendo la qualità degli scatti non sacrifichi potenza e autonomia. Nel panorama dei flagship è quasi una rarità, ed è proprio questo equilibrio a rendere interessante il ribasso. Una delle combinazioni tecniche più ambite dell’anno si ritrova così con un prezzo molto più abbordabile rispetto al periodo del lancio.

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Doppio display da record e un processore a 3 nm

Il primo elemento che salta all’occhio su vivo X Fold6 è il doppio display LTPO. Lo schermo interno misura 8,02 pollici con una risoluzione di 2.504 x 2.312 pixel, mentre quello esterno arriva a 6,51 pollici con 2.528 x 1.120 pixel. Entrambi toccano una luminosità di picco di 5.000 nit, un valore che pochissimi pieghevoli possono vantare. La frequenza di aggiornamento è adattiva e varia da 1 a 120 Hz, così da assicurare fluidità quando serve e risparmiare energia quando non serve.

Sotto la scocca lavora il Dimensity 9500 Super Edition realizzato a 3 nm, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna nella configurazione destinata al mercato italiano. Il software è OriginOS 7 basato su Android 17, con alcune funzioni pensate apposta per la produttività come Workbench Origin e l’Assistente riunioni AI. Strumenti che hanno senso soprattutto per chi sfrutta il grande schermo interno come un vero tablet da lavoro, magari tra una call e la revisione di un documento.

Fotocamera ZEISS, autonomia e prezzo minimo storico

Il vero protagonista resta però il comparto fotografico sviluppato insieme a ZEISS. Il sensore principale da 200 megapixel ha apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica, poi ci sono un ultragrandangolare da 50 MP con campo visivo di 119 gradi e un teleobiettivo periscopico 3x sempre da 50 MP. Le ottiche con rivestimento ZEISS T* consentono di registrare video fino a 8K, mentre lo zoom HyperZoom si spinge fino a 100x. A chiudere il quadro c’è una batteria da 6.900 mAh con ricarica rapida da 80W, un dato che sorprende parecchio se si pensa che da aperto lo smartphone è spesso appena 4,4 mm.

Veniamo al prezzo. Il listino italiano di vivo X Fold6 5G è fissato a 2.199 euro, ma grazie a un coupon sconto applicato al momento del pagamento su Amazon il costo finale scende a 1.799 euro. Si tratta del prezzo più basso registrato da quando il pieghevole è arrivato sul mercato italiano, con una riduzione del 18% rispetto alla cifra di partenza. La versione in promozione è quella da 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.

L’offerta è disponibile direttamente sulla pagina prodotto di Amazon. Essendo legata a un coupon a tempo, però, potrebbe esaurirsi rapidamente e lo sconto da 400 euro potrebbe sparire da un momento all’altro.

Fonte: TecnoAndroid