Vivo porta in Italia tre prodotti audio: prezzi da 169,90 euro

Non solo smartphone: vivo amplia la propria offerta in Italia con tre dispositivi dedicati all’ascolto, introducendo due modelli di auricolari wireless e le prime cuffie over-ear del marchio destinate al nostro mercato. La gamma comprende i Buds Ultra, pensati per chi cerca caratteristiche audio avanzate, i Buds Clip con struttura aperta e le Headphones Studio, dotate di cancellazione attiva del rumore.

I prezzi partono da 169,90 euro per le cuffie e arrivano a 199,90 euro per gli auricolari più sofisticati. Le novità accompagnano il lancio italiano della nuova famiglia di smartphone top di gamma dell’azienda, con tre soluzioni che differiscono per costruzione, dotazione tecnica e autonomia.

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Buds Ultra: driver ibridi e cancellazione del rumore fino a 60 dB

Credits: TecnoAndroid

I vivo Buds Ultra sono la proposta più avanzata tra i nuovi auricolari in-ear. Già conosciuti in Cina come TWS 5 Pro, utilizzano un sistema ibrido sviluppato combinando un driver dinamico a doppia membrana ripiegata e un’unità ad armatura bilanciata ultracompatta realizzata con Knowles. L’unità dedicata alle frequenze alte è collocata al centro del diaframma dinamico, mentre un condotto acustico separa i percorsi sonori. Questa architettura è accompagnata da una risposta in frequenza dichiarata compresa tra 16 Hz e 60 kHz e da un DAC Hi-Fi con gamma dinamica di 113 dB. È supportato anche il codec LDAC, con trasmissione fino a 990 kbps.

La cancellazione attiva del rumore Intelligent Noise Cancellation 2.0 impiega quattro microfoni e raggiunge, secondo i dati del produttore, un abbattimento massimo di 60 dB. Il valore medio dichiarato è di 28 dB, con una banda operativa fino a 5.500 Hz. Oltre alla modalità adattiva, sono previste impostazioni specifiche per ambienti come aerei, metropolitane e autobus. Per le telefonate sono presenti tre microfoni e un sensore a conduzione ossea, con una riduzione del rumore del vento dichiarata fino al 99%. L’autonomia arriva a 11 ore con ANC disattivata per i soli auricolari e a 50 ore includendo la custodia. Una ricarica di cinque minuti garantisce fino a due ore di ascolto. La custodia supporta la ricarica wireless, mentre gli auricolari dispongono di certificazione IP54 contro polvere e sudore.

Buds Clip: design aperto e peso di 5,2 grammi

Credits: TecnoAndroid

Con i vivo Buds Clip, il marchio sceglie una costruzione open-ear con aggancio a clip, diversa dalla tradizionale struttura in-ear. Ogni auricolare pesa appena 5,2 grammi e integra un driver dinamico a doppio magnete da 12 mm. L’autonomia complessiva dichiarata raggiunge 42 ore. Sono inoltre disponibili tre modalità audio, pensate rispettivamente per un ascolto equilibrato, per dare maggiore risalto alla voce oppure per limitare la dispersione del suono verso l’esterno. Si tratta dei primi auricolari a clip presentati da vivo.

Headphones Studio: cuffie over-ear con ANC adattiva

Le vivo Headphones Studio completano la gamma e segnano l’ingresso del marchio nel segmento delle cuffie over-ear per il mercato italiano. Il sistema audio utilizza driver dinamici da 40 mm ed è affiancato da una modalità di audio spaziale cinematografico. La cancellazione attiva e adattiva del rumore raggiunge, secondo vivo, un’efficacia massima di 58 dB. Il peso dichiarato è di 238 grammi, mentre l’autonomia arriva a 75 ore con ANC disattivata. Anche le Headphones Studio, come entrambi i modelli di auricolari, possono mantenere la connessione simultanea con tre dispositivi.

Prezzi ufficiali in Italia

I tre prodotti si collocano nella fascia medio-alta del mercato audio. I vivo Buds Ultra costano 199,90 euro, mentre per i Buds Clip sono richiesti 179,90 euro. Le Headphones Studio hanno invece un prezzo di listino di 169,90 euro.

Fonte: TecnoAndroid