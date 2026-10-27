iMac M6 ufficiale, Apple rinnova il desktop: prezzi da 1.829 euro

Il nuovo iMac con chip M6 mantiene il design sottile e il display Retina 4.5K da 24 pollici, ma aggiorna le prestazioni, la connettività wireless e la velocità dell’archiviazione. Apple conserva anche le sette colorazioni della generazione precedente, mentre per il mercato italiano il prezzo di partenza resta fissato a 1.829 euro. Le modifiche più interessanti si concentrano all’interno del computer. Il processore M6 è disponibile con CPU e GPU da 10 oppure 12 core, affiancate da acceleratori dedicati all’intelligenza artificiale. Cambiano anche le possibilità di espansione e collegamento degli schermi esterni, che dipendono dalla configurazione scelta. I preordini aprono il 28 ottobre 2026, mentre le prime consegne e la disponibilità nei negozi sono previste per il 6 novembre.

Apple M6, più core e accelerazione AI

La configurazione di ingresso abbina una CPU a 10 core a una GPU con altrettanti core. La versione superiore porta entrambe a 12 core, con due unità aggiuntive per ciascun componente rispetto all’iMac M4. Secondo i dati dichiarati da Apple, le applicazioni di produttività possono beneficiare di prestazioni fino a 1,5 volte superiori rispetto alla generazione precedente, mentre grafica e giochi con ray tracing possono arrivare al doppio della velocità.

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Il confronto con i vecchi iMac basati su processori Intel risulta ancora più marcato: in alcuni test, i miglioramenti indicati dall’azienda arrivano fino a 18 volte. Si tratta di valori dichiarati da Apple, che possono variare in base alle applicazioni e alle attività eseguite. Il comparto AI comprende acceleratori neurali integrati nei core della GPU e un Neural Engine a 16 core in configurazione doppia. Per l’esecuzione locale dei modelli di intelligenza artificiale, Apple indica prestazioni fino a cinque volte superiori rispetto a M4. La banda di memoria raggiunge invece 170 GB/s.

La memoria unificata parte da 16 GB: è possibile arrivare a 24 GB con il modello M6 a 10 core e a 32 GB con quello a 12 core. Anche lo spazio SSD varia in base alla versione, con tagli iniziali da 256 GB e opzioni fino a 1 TB oppure 2 TB. Apple dichiara inoltre velocità di lettura e scrittura fino al doppio rispetto al precedente iMac M4.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e più opzioni per i monitor

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Il nuovo iMac introduce Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, grazie al chip Apple N1, e può integrare una connessione Ethernet fino a 2,5 Gbps. Quest’ultima è opzionale sulla configurazione di base. Le porte Thunderbolt 4 sono due sul modello con M6 a 10 core e diventano quattro sulla variante a 12 core. Le differenze coinvolgono anche gli schermi esterni. La versione meno potente supporta un monitor fino a 6K a 60 Hz oppure un display 4K a 165 Hz. Il modello superiore permette di collegare due monitor 6K a 60 Hz o due schermi 4K a 165 Hz; in alternativa, può gestire un singolo display fino a 8K a 60 Hz, 5K a 120 Hz o 4K a 240 Hz.

Display 4.5K e dotazione multimediale confermati

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Lo schermo resta un Retina 4.5K da 24 pollici, con risoluzione di 4.480 × 2.520 pixel, densità di 218 ppi, luminosità massima di 500 nit e supporto alla gamma cromatica P3. Sono presenti anche True Tone e la visualizzazione di un miliardo di colori. Il vetro con nanotexture è un’opzione riservata alla configurazione con CPU a 12 core. La dotazione comprende una fotocamera da 12 MP con Inquadratura automatica e Panoramica Scrivania, registrazione video a 1080p, tre microfoni con beamforming e un sistema audio a sei altoparlanti compatibile con Audio Spaziale e Dolby Atmos. Il computer viene fornito con Magic Keyboard e Magic Mouse coordinati con il colore scelto.

Sul fronte software, il sistema operativo è macOS 27, con le funzionalità di Apple Intelligence e le integrazioni di Siri e Spotlight descritte da Apple. Touch ID è incluso nella versione M6 a 12 core; per la tastiera con riconoscimento dell’impronta è prevista anche una configurazione dedicata.

Prezzi e disponibilità in Italia

Il listino italiano prevede due configurazioni di partenza. L’iMac con M6, CPU e GPU a 10 core e due porte Thunderbolt parte da 1.829 euro. Per la versione con CPU e GPU a 12 core e quattro porte Thunderbolt servono invece 2.029 euro, con prezzo Education di 1.909 euro. Le configurazioni possono essere personalizzate aumentando memoria unificata e archiviazione durante l’acquisto. I preordini saranno disponibili dal 28 ottobre sul sito Apple e tramite l’app Apple Store; le vendite nei negozi e le consegne inizieranno il 6 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid