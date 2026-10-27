Pearl di Ti West, il film horror ideale dopo Crystal Lake

Chi ha divorato Crystal Lake, la serie horror di Peacock dedicata all’universo di Venerdì 13, ha probabilmente già voglia di qualcosa che ne prolunghi l’atmosfera. Il titolo giusto per proseguire esiste ed è Pearl, film del 2022 firmato da Ti West. La serie è stata una sorpresa sotto parecchi aspetti, perché prende una delle figure più iconiche del genere, Jason Voorhees, e scava nel suo passato concentrandosi sulla madre. Pamela Voorhees, che nel film originale era la vera assassina, diventa qui il motore di tutto il racconto. La sua trasformazione in una killer psicotica, capace di ispirare il figlio a diventare il più celebre omicida del cinema horror, mostra l’umanità ferita che si nasconde dietro il terrore. Chi ha già finito gli otto episodi della prima stagione può quindi passare ai film, partendo proprio da quello che sembra il compagno ideale.

Perché Pearl è il film perfetto dopo Crystal Lake

Pearl è il secondo capitolo della trilogia di Ti West, aperta da X e chiusa nel 2024 da MaXXXine. Come la serie, ricostruisce il passato di una serial killer e cambia il modo in cui si leggono le sue motivazioni e la sua psicologia. C’è però un dettaglio da tenere presente. Entrambe le opere funzionano anche senza conoscere i film di partenza, ma chi non ha visto Venerdì 13 o X si perde parecchie sfumature.

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In X un gruppo di ragazzi arriva in una vecchia fattoria malandata del Texas, nel 1979, per girare un film per adulti. Alla fine quasi tutti sono morti, uccisi dalla coppia di anziani proprietari, Howard (Stephen Ure) e Pearl (Mia Goth), con quest’ultima dipinta come la più squilibrata e pericolosa dei due. Il film rinnova con grande efficacia il classico schema dello splatter, e Mia Goth convince nel doppio ruolo della Final Girl Maxine e della spietata Pearl. Il prequel torna indietro al 1918, quando Pearl era una giovane donna costretta a vivere con una madre severa e un padre paralizzato. Sogna di sfondare nello spettacolo, ma la madre cerca di trattenerla perché si occupi dei genitori e della fattoria. Solitudine, infelicità e frustrazione, sia mentale sia fisica, fanno crescere lentamente la tensione mentre la sua lucidità si sfilaccia e la rabbia verso i genitori si trasforma in qualcosa di spaventoso.

Proprio come Crystal Lake, il film prende una killer che all’inizio sembrava piuttosto piatta e le regala una storia più profonda. Pamela non era semplicemente pazza, è stata spinta alla follia dalle cose terribili accadute a lei e al figlio, e dal modo crudele in cui l’hanno trattata gli altri. Allo stesso modo Pearl è una ragazza piena di speranze e innocente che gli eventi della vita plasmano poco a poco fino a renderla un’assassina. Serie e film ricordano che i mostri raramente nascono tali, di solito vengono costruiti dalla crudeltà quotidiana di chi li circonda. Pearl si trova in streaming su Hulu oppure a noleggio su Prime Video a circa 4,30 euro.

Altri slasher da recuperare

Per chi cerca ancora titoli in sintonia con la serie, la scelta non manca. Il primo è ovviamente Venerdì 13 del 1980, imprescindibile per chi non l’ha mai visto o non lo rivede da tempo. La serie si prende qualche libertà sulla cronologia, ma resta uno sguardo sugli eventi che hanno trasformato madre e figlio in mostri disumani e quasi soprannaturali. All’uscita fu stroncato dalla critica, poi diventò un successo inaspettato e oggi è considerato un classico del genere che ha contribuito a creare. Si trova su Netflix o a noleggio su Prime Video a circa 3,40 euro.

Il successo del film generò un’ondata di imitazioni, quasi tutte dimenticabili. Fa eccezione Sleepaway Camp del 1983, anch’esso maltrattato dai critici e oggi un cult. Ha un’atmosfera strana e quasi ultraterrena che amplifica l’inquietudine e un finale a sorpresa probabilmente tra i più spiazzanti della storia dello slasher. È disponibile su The Roku Channel, Kanopy e Tubi, oppure a noleggio su Prime Video.

Tra le uscite recenti spicca Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun, del 2026, che recupera quella sensazione di incubo sognante e affronta temi come identità, ribaltamento dei cliché queer e natura mutevole della realtà. È meno lineare di Crystal Lake ma condivide l’idea di trasformazione e destino, e si guarda su Mubi. Chi apprezza la violenza più esagerata della serie può puntare su The Burning del 1981, non un capolavoro ma ancora oggi famoso per quanto è sanguinoso, disponibile su The Roku Channel e Kanopy. Infine c’è May del 2002, storia di una giovane fragile che non riesce a legare con nessuno e scivola in un mondo di fantasia fino a costruirsi letteralmente l’amica ideale. L’analisi della sua personalità ricorda da vicino il trattamento riservato a Pamela, passo dopo passo verso l’inferno. Si trova su Tubi o a noleggio su Prime Video.

Fonte: TecnoAndroid