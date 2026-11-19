Il Black Friday diventa un’occasione per acquistare uno smartphone di fascia alta spendendo meno, soprattutto quando gli sconti coinvolgono anche i modelli più recenti. È questa la strategia di vivo per il Black Friday 2026, con una campagna promozionale che interesserà tutti i prodotti disponibili sullo store ufficiale italiano dal 21 al 30 novembre.

Le riduzioni potranno raggiungere il 36% rispetto al prezzo consigliato al pubblico, considerando anche la possibilità di cumulare il codice dedicato con altre promozioni già attive sul negozio online. La percentuale effettiva varierà in base al prodotto scelto, ma l’iniziativa coinvolge sia gli smartphone più accessibili sia i dispositivi di fascia alta.

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Sconti anche sui nuovi top di gamma

Tra i prodotti interessati dalla campagna figurano vivo X500 Pro Max e X Fold6, due dei modelli più rappresentativi della gamma. Entrambi saranno acquistabili con una riduzione fino al 20% rispetto al prezzo di listino. Il primo rappresenta il nuovo top di gamma tradizionale dell’azienda, mentre X Fold6 è lo smartphone pieghevole sviluppato in collaborazione con ZEISS, con particolare attenzione al comparto fotografico. La promozione permette quindi di accedere anche ai dispositivi più costosi senza limitare le offerte alle generazioni precedenti. Le riduzioni coinvolgono inoltre gli accessori dell’ecosistema IoT, tra cui vivo Headphones Studio, Buds Ultra e Buds Clip, anch’essi inclusi nelle iniziative previste per il Black Friday.

Tutti i prezzi e gli sconti dei principali smartphone

Tra le offerte comunicate da vivo spiccano diversi modelli, con percentuali di riduzione differenti a seconda della fascia di appartenenza.

Il vivo X Fold6 da 512 GB parte da un prezzo di listino di 2.199,90 euro e beneficia di uno sconto fino al 20%. La stessa percentuale è prevista per il vivo X500 Pro Max da 512 GB, il cui prezzo consigliato è di 1.799,90 euro. Sale invece al 28% la riduzione prevista per vivo X500 Pro da 256 GB, proposto a partire da un listino di 1.399,90 euro. Nella fascia media troviamo il vivo V70 da 256 GB, che beneficia di uno sconto fino al 33% rispetto al prezzo iniziale di 649,90 euro.

La riduzione più elevata riguarda il vivo V70 Lite da 256 GB: con un prezzo consigliato di 399,90 euro, può arrivare a uno sconto del 36%, il massimo previsto dall’iniziativa.

Codici automatici e caricatore FlashCharge in omaggio

Per ottenere le riduzioni non sarà necessario inserire manualmente i codici promozionali. Il sistema applicherà automaticamente al carrello BLACK-FRIDAY20 e BLACK-FRIDAY15, in base al prodotto selezionato e alle condizioni previste per ciascuna offerta. Un aspetto interessante riguarda la cumulabilità: i codici Black Friday potranno essere utilizzati insieme ad altre promozioni vivo già attive sullo store. È proprio questa combinazione a permettere, su determinati prodotti, di raggiungere il risparmio massimo dichiarato del 36% rispetto al prezzo suggerito al pubblico.

A rendere più interessante la campagna c’è anche un omaggio previsto per tutti gli acquisti effettuati durante il periodo promozionale: un caricatore vivo FlashCharge, dal valore indicativo di 34,90 euro. Le offerte saranno disponibili dalla mezzanotte del 21 novembre fino al 30 novembre 2026 compreso, salvo esaurimento delle scorte. Gli acquisti potranno essere effettuati direttamente attraverso lo store ufficiale italiano di vivo.

Fonte: TecnoAndroid