Nella Via Lattea c’è un oggetto ancora senza identità che per un certo periodo ha inviato segnali radio con una cadenza sorprendentemente precisa, uno ogni 62 minuti, e poi è sparito dai rilevamenti senza lasciare altre tracce. La sorgente radio, catalogata con la sigla LPT J1555−5631, ha attirato l’attenzione degli astronomi proprio per questa combinazione insolita di regolarità e scomparsa improvvisa. Al momento nessuno è in grado di dire con certezza di cosa si tratti.

Il primo indizio è emerso dai dati raccolti dal radiotelescopio MeerKAT. In mezzo a una mole enorme di informazioni spiccava una serie di impulsi che si ripetevano con un ritmo fisso. Non erano picchi isolati o casuali ma un’emissione scandita quasi come un metronomo. Prima di parlare di una vera scoperta però serve sempre un secondo riscontro, e in questo caso è arrivato dalle osservazioni di ASKAP effettuate nello stesso giorno. Due strumenti distinti hanno quindi registrato lo stesso fenomeno, e questo esclude l’ipotesi di un semplice errore di misura o di un disturbo locale.

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Un ritmo regolare che non trova spiegazione

La regolarità è l’aspetto che colpisce di più. Un segnale che si presenta sempre con lo stesso intervallo fa pensare a qualcosa di ordinato, a un meccanismo che funziona secondo una logica precisa. Gli impulsi di LPT J1555−5631 però vengono descritti non solo come regolari ma anche come insoliti, e questo complica parecchio il quadro. Un’ora e poco più tra un’emissione e l’altra è una scansione che non rientra facilmente negli schemi più familiari agli studiosi.

Conta anche il punto di provenienza. Il fenomeno non arriva da una galassia lontana ma dalla nostra, quindi in qualche modo da una zona relativamente vicina. Eppure la vicinanza non ha aiutato a dare un nome a ciò che ha prodotto quei segnali. Per ora si sa da dove arrivavano e con quale ritmo si ripetevano, ma la natura dell’oggetto che li ha generati rimane avvolta nel buio.

Poi il silenzio nei rilevamenti

A rendere tutto ancora più strano c’è il comportamento successivo della sorgente. Dopo aver emesso i suoi impulsi con quella cadenza così ordinata, l’oggetto è semplicemente scomparso dai dati. Nessun segnale ulteriore registrato e nessuna emissione che permetta di seguirne l’evoluzione nel tempo. Un fenomeno che si accende, mantiene un ritmo costante e poi si spegne è difficile da inquadrare, soprattutto quando le osservazioni disponibili sono limitate a una finestra così ristretta.

Il fatto che MeerKAT e ASKAP abbiano captato lo stesso comportamento rafforza comunque la solidità della rilevazione. Il segnale c’era davvero ed era abbastanza intenso e regolare da essere colto da entrambi i radiotelescopi. Proprio questa certezza sull’esistenza del fenomeno, unita all’assenza di una spiegazione convincente, è ciò che rende il caso così interessante per chi studia il cielo nelle frequenze radio.

Oggi la situazione è questa. Esiste un oggetto nella Via Lattea identificato con la sigla LPT J1555−5631 che ha emesso impulsi radio regolari e fuori dal comune, uno ogni 62 minuti, confermati da due strumenti nello stesso giorno. Dopo quella serie di emissioni la sorgente è sparita dai rilevamenti e la sua vera natura continua a rappresentare un enigma per gli astronomi.

Fonte: TecnoAndroid