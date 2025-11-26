Very rinnova la sua offerta mobile: 200GB a 6,99€ e zero sorprese

Very introduce una nuova proposta che punta a diventare uno dei riferimenti nel mercato delle offerte low-cost. Parliamo infatti di 200GB, minuti e SMS illimitati a 6,99€ al mese. Si tratta di una formula che ripercorre l’approccio con cui il brand ha saputo distinguersi fin dal suo arrivo sul mercato, basato su trasparenza e assenza di costi nascosti. L’offerta non prevede vincoli, penali o sorprese legate ai consumi, e il rinnovo avviene sempre nello stesso giorno del mese, caratteristica che facilità la gestione del proprio piano.

La procedura di attivazione è stata resa molto semplice. L’utente può scegliere tra SIM fisica, consegnata gratuitamente, oppure eSIM, disponibile subito tramite QR Code. Una struttura pensata per adattarsi alle esigenze di chi desidera attivare un’offerta in pochi minuti e senza passaggi complessi, mantenendo un prezzo stabile nel tempo.

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Copertura Very, servizi inclusi e controllo totale

La strategia di Very si fonda anche sull’affidabilità della rete, con una copertura che raggiunge il 99,7% della popolazione per il 4G e una disponibilità 5G estesa, utilizzabile con velocità fino a 30 Mbps o senza limiti nelle offerte full speed. La navigazione può essere condivisa liberamente tramite hotspot, e i servizi utili come “Ti ho cercato” e “RingMe” sono inclusi senza costi extra, mentre quelli a pagamento o potenzialmente indesiderati restano bloccati per tutelare l’utente.

In Europa, l’offerta garantisce l’uso di minuti e SMS senza sovrapprezzi e mette a disposizione un pacchetto dedicato di traffico dati. Il controllo della linea avviene tramite app, dove è possibile monitorare consumi, gestire la ricarica, attivare la ricarica automatica o anticipare il rinnovo in caso di fine dei Giga.

Insomma, con queste caratteristiche, Very mira a rafforzare la propria posizione nel settore, offrendo una proposta che punta su semplicità, copertura e gestione immediata, in un mercato in cui l’utente richiede sempre maggiore chiarezza e trasparenza.