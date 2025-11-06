Very Mobile lancia la nuova offerta 5G Full Speed: 200GB e tutto illimitato a 11,99€

Very Mobile punta tutto sulla trasparenza e la velocità con la nuova promozione 5G Full Speed, attivabile fino al 13 novembre 2025. L’offerta prevede 200GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati al prezzo di 11,99€ al mese, senza costi nascosti o vincoli di durata. La SIM e la spedizione sono gratuite, mentre l’attivazione è proposta a 0,99 centesimi anziché 9,99€.

L’operatore virtuale di proprietà di CK Hutchison Holdings, lo stesso gruppo di WindTre, continua a distinguersi per la semplicità delle sue offerte. Essa infatti non includono alcuna penale di recesso, nessun costo aggiuntivo e zero rischi di spese impreviste. Se i Giga finiscono prima del rinnovo, la navigazione viene bloccata automaticamente, evitando consumi extra. Per riprendere a navigare basta accedere all’app e selezionare l’opzione “Rinnova ora”.

Promo Very Mobile: 5G ad alta velocità e rete al 99,7% della popolazione

Very Mobile garantisce copertura 4G sul 99,7% della popolazione italiana e connessione 5G fino a 30Mbps in tutte le offerte standard. Con la nuova “Full Speed”, la velocità raggiunge il massimo livello disponibile sulla rete WindTre, permettendo di guardare video in Ultra HD, lavorare in remoto e giocare online con latenza ridotta.

Il servizio è disponibile anche in formato eSIM, scaricabile tramite QR code, e può essere attivato direttamente online o in oltre 3.000 negozi in tutta Italia. L’offerta include anche l’uso dell’hotspot e la possibilità di navigare in Unione Europea con 15,2GB dedicati, oltre a minuti e SMS illimitati senza costi aggiuntivi.

Assistenza dedicata e sicurezza totale

Tutti i servizi base, come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot, sono inclusi gratuitamente. Very Mobile blocca in automatico i servizi a pagamento indesiderati, come suonerie o abbonamenti, e permette di abilitare manualmente solo le chiamate internazionali e gli SMS bancari.

L’assistenza clienti è disponibile gratuitamente al 1929 e tramite app o sito web. Per chi vuole attivare la SIM in autonomia, è possibile completare l’identificazione con SPID, CIE o video-identificazione in pochi minuti.