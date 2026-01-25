Very Promo Flash, in regalo 5 euro ai nuovi clienti

In quest’ultimo periodo i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile potranno usufruire di una nuova promozione di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo nota con il nome di Very Promo Flash. Con quest’ultima, i nuovi clienti dell’operatore potranno ricevere gratuitamente una ricarica dal valore di 5 euro.
Very Promo Flash, 5 euro di ricarica in omaggio per i nuovi clienti dell’operatore
Very Promo Flash è la nuova super promozione dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, con quest’ultima i nuovi clienti potranno ricevere 5 euro di ricarica in omaggio. Questo sarà possibile recandosi nel sito ufficiale dell’operatore. Qui dovrebbe comparire un banner pubblicitario dove gli utenti vengono invitati ad attivare una delle offerte di rete mobile dell’operatore. Gli utenti potrebbero visualizzare un banner di questo tipo:
“Promo Flash! 5 euro di ricarica omaggio. Se passi a Very con il codice coupon..”
Si tratta quindi di una promozione dedicata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Ancora una volta, quindi, l’operatore sta proponendo qualcosa di davvero eccezionale per i suoi nuovi clienti. Questi potranno passare all’operatore attivando tante offerte sorprendenti. Una di queste è l’offerta denominata Very 4,99 150 Giga in Edizione Limitata.
Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati sono inoltre inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri, al costo di soli 4,99 euro al mese, con ben due rinnovi offerti gratuitamente dall’operatore virtuale Very Mobile. Ricordiamo che si tratta di un’offerta operator attack, quindi attivabile da chi proviene da:
Iliad, CoopVoce, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova e WithU.