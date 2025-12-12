Very Mobile, offerta con due mesi GRATIS per gli ex clienti

In occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di fare un bel regalo ad alcuni suoi ex clienti selezionati. A partire dalla giornata dell’11 dicembre 2025, infatti, l’operatore sta proponendo a questi ultimi l’attivazione di una delle sue offerte mobile di punta con anche ben due mesi di rinnovo in omaggio. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very 4,99 200 Giga.

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Very Mobile, per Natale super offerta per gli ex clienti con due mesi GRATIS

A partire dalla giornata di ieri 11 dicembre 2025, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta riproponendo ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di una super offerta con due mesi di rinnovo in omaggio. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata Very 4,99 200 Giga. Gli ex clienti selezionati potranno quindi ritornare con l’operatore attivando un’offerta estremamente conveniente.

Al costo di appena 4,99 euro al mese, gli ex clienti potranno infatti utilizzare ogni mese un bundle comprendente addirittura fino a 200 GB di traffico dati. Questi sono inoltre sfruttabili per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri. L’operatore sta inoltre proponendo gratuitamente sia il costo di attivazione dell’offerta sia il costo per la scheda sim. Una volta attivata l’offerta, gli ex clienti potranno poi usufruire di ben due mesi di rinnovo gratis. L’operatore, in particolare, effettuerà una ricarica pari all’importo di questi due mesi di rinnovo.

Come spesso accade, anche questa volta l’operatore virtuale Very Mobile sta avvisando gli ex clienti coinvolti tramite una nuova campagna sms. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Festeggia il Natale con noi! Torna in Very entro il 21/12 con 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese PER SEMPRE, e 2 mesi omaggio. Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo-499d o nei negozi Very.