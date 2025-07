Very Mobile: con questa super offerta il 5G è alla portata di tutti

Al giorno d’oggi, ognuno di noi ha sicuramente bisogno di una promozione che soddisfa le sue necessità ogni giorno, poter sfruttare un’offerta che garantisce minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati infatti è un dettaglio che oramai non può passare inosservato, questi elementi infatti ci consentono di restare connessi con la nostra vita digitale tutti i giorni e dunque ci permettono di svolgere varie attività come pubblicare una foto sui social oppure effettuare una telefonata di lavoro, di conseguenza le offerte di telefonia sono essenziali per sfruttare al massimo i nostri smartphone.

E dunque, che scegliere un’offerta calibrata sulle nostre esigenze è un elemento tanto importante quanto l’offerta stessa, fortunatamente in Italia la scelta non manca dal momento che i vari provider telefonici esistenti garantiscono cataloghi davvero molto ampi, ogni provider infatti garantisce un insieme di offerte, pensate per soddisfare letteralmente chiunque, non tra questi che ormai da diversi anni rappresenta una garanzia sicuramente è Very Mobile, l’operatore tinto di verde infatti ogni mese mette a disposizione nuove offerte pensate per venire incontro a chiunque, non a caso sul suo sito ufficiale recentemente è apparsa una nuova promozione che ribadisce il concetto, scopiamo insieme cosa oltre.

Il 5G alla portata di tutti

L’offerta di cui parliamo oggi permette a chi decide di attivarla l’accesso a ben 150 giga di traffico dati 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta a un costo di 5,99 € al mese per sempre e garantisce per di più un mese completamente gratuito offerto proprio dall’operatore, l’offerta è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da operatori virtuali di vario genere la acquista completa e consultabile proprio sul sito ufficiale della promozione, se siete interessati potete effettuare l’attivazione direttamente online ma affrettatevi dal momento che l’offerta scadrà il 4 agosto, ultimo giorno per attivarla, non sappiamo se l’operatore deciderà di rinnovarla in seguito.