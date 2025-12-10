Very e la nuova offerta illimitata: una proposta che punta su semplicità e trasparenza

Very arricchisce il proprio catalogo con un’offerta pensata per chi cerca una soluzione chiara e senza sorprese. La nuova formula con giga illimitati propone un canone mensile fisso e punta a combinare convenienza e libertà. La parola very diventa il simbolo di un approccio semplice, dove l’utente non deve temere costi extra o vincoli poco trasparenti. La proposta prevede navigazione alla massima velocità disponibile con un dispositivo compatibile e una copertura che raggiunge quasi tutta la popolazione italiana.

Il servizio in 5G permette prestazioni stabili e reattive, mentre il 4G mantiene velocità costanti anche con smartphone meno recenti. Very punta molto sulla trasparenza, bloccando consumi indesiderati e impedendo l’attivazione involontaria di servizi a pagamento. La gestione della SIM avviene tramite app, dove è possibile controllare rinnovi, credito e impostazioni personali. La navigazione si interrompe quando i giga terminano, evitando addebiti inattesi, ma può ripartire subito attraverso la funzione di rinnovo anticipato. Questo modello permette agli utenti di mantenere pieno controllo delle spese, confermando la volontà dell’operatore di semplificare ogni passaggio.

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Very Mobile: copertura estesa, 5G e servizi pensati per un uso quotidiano fluido

Uno dei punti centrali dell’offerta riguarda la copertura, che raggiunge oltre il 99% della popolazione in 4G e una quota molto ampia anche in 5G. Very promette una connessione stabile in mobilità, utile per lavorare in remoto, guardare contenuti video o giocare senza interruzioni. L’azienda ha scelto di includere l’hotspot in tutte le offerte, permettendo di condividere facilmente la connessione con altri dispositivi.

La rete 5G full speed, disponibile con alcune formule, consente prestazioni elevate anche nelle attività più impegnative. La rete 5G fino a 30 Mbps, invece, offre una velocità equilibrata che soddisfa la maggior parte degli utilizzi quotidiani. Very dedica attenzione anche alla fase di attivazione, pensata per essere rapida sia online sia nei negozi. La SIM fisica arriva per posta senza costi, mentre la eSIM viene inviata tramite QR Code. L’identificazione avviene tramite SPID, CIE o video riconoscimento, rendendo la procedura accessibile anche da casa.

L’assistenza completa il quadro, con un supporto attivo via app, telefono e sezione informativa. Very propone quindi un modello basato su semplicità, copertura estesa e gestione trasparente, offrendo un servizio adatto sia a chi vuole risparmiare sia a chi cerca stabilità nella vita digitale quotidiana.