Vera C. Rubin Observatory trova due nuovi vicini della Via Lattea

Il nuovo Vera C. Rubin Observatory, costruito in Cile, ha già individuato due compagni finora sconosciuti della Via Lattea. Per riuscirci sono bastate osservazioni preliminari che coprono appena il 7% del cielo notturno. Si tratta di una galassia estremamente debole a 355.000 anni luce di distanza e di un ammasso stellare nascosto dietro una coltre di polvere cosmica. Gli astronomi sono convinti che attorno alla nostra galassia possano celarsi ancora centinaia di oggetti simili, e il telescopio sembra avere tutte le carte in regola per portarli finalmente alla luce.

L’osservatorio si trova sul Cerro Pachón, nelle Ande cilene, ed è stato progettato per esplorare il cielo con un livello di dettaglio fuori dal comune. Le galassie più grandi come la nostra sono circondate da compagni più piccoli chiamati galassie satelliti, insieme a galassie nane e ammassi stellari. Molti di questi contengono così poche stelle da risultare quasi invisibili. Finora ne sono state identificate circa 65 intorno alla Via Lattea, ma alcune stime parlano di centinaia di satelliti ancora da scoprire.

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Aquarius IV e Rubin GC1, i due nuovi vicini

Le scoperte sono descritte in due nuovi studi, uno dei quali guidato da un astronomo di Yale. I ricercatori hanno lavorato su dati raccolti prima del lancio ufficiale dell’osservatorio, tra aprile 2025 e gennaio 2026. Il primo oggetto si chiama Aquarius IV ed è una minuscola galassia situata nella lontana periferia della Via Lattea, a circa 355.000 anni luce dalla Terra. Il secondo, battezzato Rubin GC1, è un ammasso di stelle che si trova dalla parte opposta della galassia, in una zona dove spesse nubi di polvere rendono le osservazioni particolarmente complicate.

William Cerny, studente di astronomia alla Graduate School of Arts and Sciences di Yale, è il primo autore dello studio su Aquarius IV pubblicato su Research Notes of the AAS e secondo autore di quello su Rubin GC1, accettato da The Astrophysical Journal Letters. Secondo lui il bello è che si tratta solo dell’inizio. “Se l’osservatorio riesce a trovare sistemi così deboli e difficili con i soli dati di anteprima, la sua indagine completa di 10 anni ci regalerà senza dubbio molte altre scoperte di satelliti della Via Lattea” ha spiegato Cerny, aggiungendo che questi oggetti offriranno nuove occasioni per mettere alla prova i modelli di formazione delle galassie e per indagare la natura della materia oscura. Lo studio dedicato a Rubin GC1 è firmato come primo autore da Aashay Pai dell’Università di Chicago.

Marla Geha, docente di astronomia e fisica a Yale e coautrice di entrambi i lavori, ha raccontato che trovare nuovi satelliti nei dati di Rubin è stata per gran parte della sua carriera una prospettiva lontana. “È straordinario che ora sia realtà” ha commentato. Alla ricerca hanno partecipato numerose istituzioni internazionali, tra cui l’Università di Toronto, NSF NOIRLab, la Duke University, l’Instituto de Astrofísica de Andalucía in Spagna e l’Università di Lund in Svezia.

Un telescopio enorme e la caccia alla materia oscura

A giugno Rubin ha avviato il Legacy Survey of Space and Time, un programma decennale pensato per creare un archivio dettagliatissimo del cielo che cambia. Uno degli obiettivi principali è mappare l’alone della Via Lattea, una vasta regione grosso modo sferica che avvolge il disco galattico e che ospita stelle sparse, gas, materia oscura e piccole strutture che conservano tracce del passato della nostra galassia. Per farlo l’osservatorio sfrutta il Simonyi Survey Telescope da 8,4 metri e la più grande fotocamera digitale mai realizzata, capace di immagini da 3,2 gigapixel. L’impianto è finanziato congiuntamente dalla National Science Foundation e dall’Office of Science del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

Galassie ultra deboli come Aquarius IV sono preziose proprio per studiare la materia oscura, quella forma invisibile di materia che non emette né riflette luce e che si deduce soltanto dagli effetti gravitazionali. Questi sistemi contengono pochissime stelle ma la loro massa è dominata dalla componente oscura, e analizzarne proprietà e movimenti permette di verificare le teorie su come influenzi la nascita delle galassie. Posizioni e moti dei piccoli satelliti aiutano inoltre a ricostruire come la Via Lattea si sia assemblata nel corso di miliardi di anni. “Queste scoperte sono incredibilmente promettenti” ha detto Geha. “Nuovi ritrovamenti ci permetteranno di completare il censimento delle galassie satelliti attorno alla Via Lattea, un elemento chiave per capire come si formano le galassie più deboli”.

Fonte: TecnoAndroid