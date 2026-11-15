Risarcimento danni da buca: quando paga il Comune e quali prove

Quando una buca sull’asfalto mette fuori uso un pneumatico o deforma un cerchio, la questione che si pone è sempre la stessa e riguarda il risarcimento del danno all’auto. Il Comune, o in generale l’ente proprietario della strada, non è obbligato a pagare in automatico qualsiasi guasto provocato da un manto stradale rovinato. Una responsabilità precisa esiste ma si attiva solo a determinate condizioni. Occorre dimostrare il legame diretto tra la buca e il danno subito e serve anche che chi era alla guida abbia mantenuto un comportamento prudente nel momento dell’impatto.

Quando il danno da buca può essere risarcito

Tutto parte dal ruolo di custode che la legge attribuisce a chi gestisce una strada. L’ente che ne ha la responsabilità deve conservarla in condizioni tali da non creare pericoli per chi la percorre. Se una buca rimane aperta per settimane senza alcuna segnalazione e senza transenne, l’amministrazione può essere chiamata a rispondere del danno. Va detto poi che tappare le buche con il bitume sistema le cose solo nell’immediato, perché con il passare del tempo l’avvallamento tende a riformarsi.

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La semplice presenza della buca però non basta per ottenere un indennizzo. Il Codice della strada impone a ogni utente di comportarsi in modo da non creare pericolo e da tutelare la sicurezza della circolazione. È un dovere che coinvolge anche gli automobilisti e non soltanto chi si occupa dell’infrastruttura. L’ente risponde della cattiva manutenzione ma il conducente deve aver fatto la propria parte nel percepire e gestire il rischio. Una buca ben visibile, segnalata oppure prevedibile vista la zona può trasferire una quota della responsabilità su chi stava guidando.

Come dimostrare il nesso tra buca e guasto

Chi avanza la richiesta deve provare che il danno è stato causato proprio da quella buca e non dall’usura della gomma, da una scarsa manutenzione del veicolo o da un episodio diverso. Senza questo nesso causale nemmeno una carreggiata palesemente dissestata è sufficiente per ottenere qualcosa. Gli elementi utili sono molto concreti: fotografie della buca e del danno scattate subito dopo l’urto, orario e luogo precisi, eventuali testimoni e il verbale di un intervento di assistenza stradale chiamato sul posto. Più la documentazione è raccolta in fretta, più diventa complicato contestarla.

Anche una denuncia o una segnalazione formale all’ente proprietario della strada, presentata subito dopo l’accaduto, rafforza la posizione di chi pretende il rimborso. Lasciar passare settimane prima di attivarsi rende invece più fragile il collegamento tra l’episodio e il danno lamentato.

Quando la prudenza del conducente pesa sull’esito

L’articolo 2054 del Codice civile stabilisce che chi guida deve risarcire i danni prodotti dalla circolazione del veicolo, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarli. Lo stesso principio, letto al contrario, conta anche quando è l’automobilista a chiedere i danni all’ente stradale. Se la buca era visibile, se la velocità era troppo alta per le condizioni di quel tratto o se la zona era già conosciuta per il fondo dissestato, l’amministrazione può sostenere che il danno si sarebbe potuto evitare con una guida più attenta. In situazioni del genere il risarcimento viene ridotto oppure negato del tutto.

C’è poi un aspetto che spesso passa in secondo piano. Un impatto con una buca può lasciare conseguenze non visibili nell’immediato, un po’ come succede nei tamponamenti a bassa velocità. Per questo un controllo meccanico dopo l’urto permette di evitare brutte sorprese più avanti, in particolare su sospensioni e assetto.

Fonte: TecnoAndroid