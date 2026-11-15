Maserati Quattroporte e Levante: due concept per il rilancio

Il rilancio di Maserati passa da due nomi che gli appassionati conoscono bene, perché la Casa del Tridente si prepara ad aprire un nuovo capitolo puntando sulle nuove Quattroporte e Levante. Si tratta di una svolta quasi obbligata per lasciarsi alle spalle una crisi profonda, con un calo delle vendite che da tempo preoccupa lavoratori e dirigenti. I numeri parlano chiaro. Nel 2025 le consegne globali sono scese a circa 7.900 unità contro le 11.300 del 2024 e il confronto con il picco del 2017 è impietoso, visto che allora si superavano le 51.000 auto.

Per riavvicinarsi ai volumi di dieci anni fa il marchio, che fa parte del Gruppo Stellantis, ha deciso di rinnovare la gamma. Già il mese prossimo Maserati dovrebbe mostrare due concept car destinate ad anticipare le future Quattroporte e Levante. L’obiettivo di Stellantis è offrire alternative moderne alla clientela mantenendo la produzione nello stabilimento di Cassino, in linea con quanto annunciato durante l’ultimo Investor Day del Gruppo, quando era stata pianificata l’aggiunta di due nuovi modelli di segmento E.

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Quattroporte e Levante, due nomi che hanno fatto la storia del Tridente

Le due vetture sono uscite di scena da alcuni anni ma per lungo tempo hanno rappresentato i pilastri del listino modenese. La sesta generazione della grande berlina Quattroporte, erede di una storia iniziata nel 1963, era diventata il vertice della gamma e si collocava tra le auto italiane più lussuose. Proponeva anche un motore a gasolio e la trazione integrale, abbinata al V6 3.0 biturbo a benzina da 410 CV e al 3.0 V6 turbodiesel di derivazione VM da 250 e 275 CV. Chi cercava prestazioni più spinte poteva puntare sulla versione GTS con il V8 3.8 biturbo a benzina da 530 CV.

La Levante invece nasceva dalla seconda versione della concept Maserati Kubang, svelata nel 2011 al Salone di Francoforte, e veniva assemblata a Torino nello stabilimento Fiat Mirafiori. Il debutto ufficiale arrivò al Salone di Ginevra nel marzo 2016 e la commercializzazione in Europa partì a maggio dello stesso anno, con un’ottima accoglienza da parte del pubblico. Ora le nuove generazioni saranno centrali nel piano di rilancio del brand. La berlina sarebbe dovuta arrivare già lo scorso anno ma il debutto è slittato e nel frattempo i piani sono cambiati, tanto che i nuovi modelli non saranno più legati esclusivamente all’elettrico.

Lo stile cambia e prende forma l’asse con la Cina

L’erede della Quattroporte potrebbe presentarsi con un look completamente inedito, abbandonando le forme classiche da berlina. Le indiscrezioni parlano di una silhouette fastback a ruote rialzate, in sintonia con le tendenze del mercato. Intanto sembra sempre più vicino l’accordo definitivo con Maextro, il marchio nato dalla joint venture tra i colossi cinesi Huawei e JAC, per produrre auto in Cina.

La Casa modenese intende sfruttare capacità produttive e tecnologie dei partner asiatici per sviluppare un nuovo modello. L’unione tra lusso italiano e competenze cinesi potrebbe portare a una produzione in serie alternativa, prevista entro il quarto trimestre del 2027 e pensata per una diffusione globale. Stando ai primi rumor le vetture verrebbero vendute con il marchio Maextro in Cina e con il logo Maserati sui mercati esteri. Su design e tempistiche delle consegne non sono ancora trapelati dettagli, ma appare evidente la volontà di commercializzare i prossimi modelli lungo due strade parallele.

Fonte: TecnoAndroid