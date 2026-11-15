Laimosemion laranja: nuovo pesce amazzonico già a rischio

Nell’Amazzonia brasiliana è stato scoperto un nuovo pesce dai colori sorprendenti, il Laimosemion laranja, che secondo i ricercatori potrebbe essere già a rischio di estinzione. Misura meno di tre centimetri, ha vivaci macchie arancioni e vive in appena tre pozze della foresta minacciate dall’attività umana. Per questo gli scienziati chiedono misure di tutela urgenti per questo piccolo killifish.

Basta uno sguardo ai maschi per capire perché abbia colpito così tanto. Sulla metà anteriore del corpo corrono file di puntini arancione brillante, mentre verso la coda compaiono marcati motivi a V dello stesso colore che spiccano sui fianchi grigio chiaro. Il ritrovamento è avvenuto durante una campagna sul campo nel bacino del Rio Cajari, nel sud dell’Amapá, uno stato del Brasile settentrionale. Al lavoro c’era un gruppo di studiosi dell’Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dell’Instituto Peixe das Nuvens, dell’Universidade Federal do Pará e della University of West Florida.

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Un incontro inatteso negli igarapés

Il team stava studiando come i pesci d’acqua dolce della famiglia dei Rivulidae abbiano sviluppato cicli vitali e strategie di sopravvivenza diverse nei vari ambienti del Brasile. “Durante i campionamenti nei piccoli fiumi che qui chiamano igarapés, nella regione del Rio Cajari, abbiamo trovato questo pesce con una colorazione molto particolare che ha subito attirato la nostra attenzione” ha raccontato il ricercatore principale Yuri Abrantes. È stato un momento inaspettato, perché nulla di simile era mai emerso in quell’area, né nei maschi né nelle femmine.

L’aspetto però non bastava a stabilire che si trattasse di una specie nuova per la scienza. Gli studiosi hanno misurato le proporzioni del corpo, contato le squame ed esaminato lo scheletro, poi hanno confrontato tutto con le specie più vicine. Infine è arrivata l’analisi del DNA mitocondriale, che ha confermato l’identità distinta dell’animale. Per Abrantes è stato qualcosa di speciale, un’occasione per ampliare la conoscenza della biodiversità amazzonica e accendere i riflettori su zone ancora poco esplorate ma fortemente minacciate.

Anche il nome ha una sua storia. In portoghese laranja significa arancia, sia il colore che il frutto, ed è un omaggio a Laranjal do Jari, il comune dell’Amapá dove l’animale è stato individuato. L’idea era sottolineare una caratteristica del pesce e allo stesso tempo creare un legame con la gente del posto. C’è poi un interesse evolutivo non da poco. Alcuni killifish amazzonici sopravvivono in habitat che si prosciugano periodicamente grazie a embrioni capaci di fermare lo sviluppo e restare dormienti nel fango umido, per poi ripartire quando le piogge stagionali riempiono di nuovo le pozze. Secondo Abrantes il genere Laimosemion rappresenta una delle cinque origini indipendenti del ciclo vitale annuale all’interno dei Rivulidae, e la nuova specie allarga quanto si sa sulla diversità e sull’evoluzione di questo gruppo nella regione.

Un habitat minuscolo e sotto pressione

L’entusiasmo per la scoperta convive con parecchie preoccupazioni. Laimosemion laranja è stato trovato soltanto in tre piccole pozze nei dintorni di Laranjal do Jari e ogni sito mostra segni di degrado ambientale. Deforestazione, attività minerarie ed espansione urbana stanno erodendo gli ambienti circostanti. Una delle pozze si trova vicino ad acque scolorite dai sedimenti delle miniere, un’altra è dentro la città stessa, dove pesa l’inquinamento da plastica.

L’intero areale conosciuto di questo pesce copre circa 25 chilometri quadrati. Con uno spazio così ridotto e tante minacce sommate, i ricercatori ritengono che la specie soddisfi i criteri per essere classificata come specie in pericolo secondo le linee guida dell’Unione internazionale per la conservazione della natura. Per offrirle maggiori possibilità di sopravvivenza il gruppo ha raccomandato di estendere i confini della vicina Riserva estrattiva del Rio Cajari fino a includere le aree in cui vive. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ad accesso aperto Zoosystematics and Evolution.

Fonte: TecnoAndroid