SpaceX Starship torna dall’orbita e la torre la afferra al volo

SpaceX ha recuperato per la prima volta una Starship di ritorno dall’orbita, un risultato che nessuno era mai riuscito a ottenere nella storia del volo spaziale. Nella serata italiana di sabato 14 novembre, ventidue ore e mezza dopo il decollo, i bracci meccanici della torre di lancio di Starbase in Texas hanno afferrato al volo Ship 42, lo stadio superiore del sistema, dopo 14 giri intorno alla Terra. Mai prima d’ora lo stadio superiore di un vettore orbitale era rientrato integro al punto di partenza.

Nemmeno il Falcon 9, vero cavallo di battaglia dell’azienda di Elon Musk, aveva raggiunto questo obiettivo. I suoi booster atterrano e ripartono, è vero, ma il secondo stadio va perso a ogni missione. Con la cattura di sabato la riusabilità totale, considerata da sempre la condizione per abbattere i costi di accesso allo spazio, smette di essere una promessa e diventa qualcosa di dimostrato sul campo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il volo di Ship 42 e la perdita del booster

Il quindicesimo volo di Starship, il secondo operativo dopo il debutto orbitale del 28 settembre, era partito venerdì alle 23:47 ora italiana. Quaranta minuti dopo il distacco dalla rampa, la navetta aveva rilasciato a circa 275 chilometri di quota tutti i 26 satelliti Starlink V3 previsti. Tre di questi montavano telecamere puntate sullo scudo termico, e proprio dalle loro immagini, giudicate rassicuranti, è dipeso il via libera al rientro. La Federal Aviation Administration lo aveva autorizzato con una modifica di licenza, visto che la traiettoria passava sopra aree abitate. SpaceX aveva comunque previsto corridoi di rientro alternativi vicino alle Hawaii e al largo del Cile, pronti per far scendere la navetta al primo segnale di anomalia. Non è stato necessario usarli.

Non tutto però è filato liscio. Il primo stadio, il Super Heavy chiamato Booster 22, ha annullato da solo la propria cattura per un problema al sistema di guida ed è esploso nel Golfo del Messico un attimo prima dell’ammaraggio di riserva. Musk ha fatto sapere su X che la perdita non cambia la tabella di marcia verso voli completamente riutilizzabili e ad alto volume, attribuendo l’incidente a motori leggermente sottoperformanti e annunciando correttivi. L’obiettivo resta una cadenza di lancio settimanale entro la prima metà del 2027, utile a dispiegare la nuova generazione di Starlink e in prospettiva i data center orbitali, un tema su cui l’azienda insiste da mesi anche dopo lo sbarco in Borsa dello scorso giugno.

La corsa alla Luna e la sfida con Blue Origin

La partita però va ben oltre il Texas. Il 23 ottobre la Nasa ha ridisegnato ancora una volta il programma Artemis. Artemis III, prevista tra luglio e settembre del 2027, non scenderà sulla Luna ma resterà in orbita terrestre bassa, dove quattro astronauti, tra cui l’italiano Luca Parmitano, proveranno rendez vous e attracco con entrambi i lander in gara, lo Starship Hls di SpaceX e il Blue Moon Mark 2 di Blue Origin. Il primo allunaggio con equipaggio dal 1972 slitta così ad Artemis IV nel 2028, e la Nasa sceglierà il veicolo in base alla prontezza dimostrata. L’amministratore Jared Isaacman ha parlato di un’impresa ambiziosa e straordinariamente difficile.

Tutto nasce dalla riapertura del contratto decisa nell’ottobre 2025 dall’allora amministratore ad interim Sean Duffy, accolta da Musk con insulti sui social. Quella mossa ha trasformato l’esclusiva di SpaceX, forte del contratto Hls da circa 2,5 miliardi di euro firmato nel 2021, in una vera competizione. Per la prima volta Jeff Bezos ha una possibilità concreta di arrivare sulla Luna prima del rivale. Il recupero della navetta conta anche qui, perché il piano lunare di SpaceX prevede il rifornimento in orbita del lander attraverso una flotta di Starship cisterna, sostenibile solo se i veicoli possono ripartire presto e spesso.

Gli attriti intanto continuano. Il 22 ottobre il panel di sicurezza della Nasa ha stimato in circa 22 i lanci necessari per rifornire il lander destinato ad Artemis IV, mentre Musk scommette su un numero più vicino a 6 o 8. Il trasferimento orbitale di propellente criogenico, mai tentato da nessuno, è atteso a inizio 2027, con il test di allunaggio senza equipaggio fissato entro la fine dello stesso anno. Blue Moon, che per la prima missione non dipende dal rifornimento, osserva da una posizione di relativo vantaggio, mentre la Cina promette i suoi taikonauti sulla Luna entro il 2030. Sulla fiancata di Ship 42, prima del decollo, i tecnici avevano scritto l’invito a non farsi prendere dal panico, omaggio alla saga di Douglas Noël Adams Guida galattica per gli autostoppisti, molto amata da Musk.

Fonte: TecnoAndroid