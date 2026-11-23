Per molti utenti Google Maps non è più soltanto lo strumento con cui calcolare un percorso. Le sue funzioni social sono diventate il vero motivo per aprire l’app, al punto che c’è chi la usa più per organizzare le uscite con gli amici che per farsi guidare da un punto all’altro della città. Il cambiamento è notevole se si pensa a quando il servizio serviva quasi solo a pianificare viaggi e a stampare le indicazioni su carta. Oggi permette di leggere le recensioni dei musei, prenotare un tavolo e farsi un’idea dell’atmosfera di un quartiere.

La scena è familiare a chiunque abbia passato una sera fuori in compagnia. Il gruppo è al pub e la serata va bene, poi qualcuno propone di spostarsi altrove. Partono cenni di assenso e scuotimenti di testa, qualcuno sbuffa e nasce una mezza discussione. Alla fine si trova un accordo e metà della comitiva si avvia con la promessa di ritrovarsi più tardi. Puntualmente però manca qualcuno, di solito due persone, finite dall’altra parte della città nel locale sbagliato. Una telefonata svela l’equivoco e ogni parvenza di organizzazione delle serate salta.

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Google Maps: condivisione della posizione, addio amici dispersi

Per evitare questo caos la soluzione più semplice è chiedere a tutti di attivare la condivisione della posizione su Google Maps nella chat di gruppo. Se qualcuno si perde, il resto della compagnia sa esattamente dove si trova. Invece di spiegare a fatica come raggiungere il posto giusto basta un messaggio con scritto “sono qui”, e se quel locale sembra migliore è tutto il gruppo a spostarsi.

Molte altre app offrono una funzione simile, ma quella di Google Maps si dimostra la più affidabile. Consente di tracciare automaticamente il percorso verso la posizione di un amico e include una comoda notifica che avvisa quando la sua posizione cambia, senza bisogno che sia lui a scrivere di essere partito. Meno messaggi, meno confusione e indicazioni sempre aggiornate. Una volta che tutti l’hanno attivata, nessuno ha più dubbi su dove si trovino gli altri.

Liste condivise e Ask Maps per scegliere dove andare

Un altro strumento sorprendentemente completo sono le liste. In tanti le usano da anni per salvare ristoranti e bar preferiti, ma la vera forza sta nella collaborazione. Il funzionamento è intuitivo: si crea una lista, si invita qualcuno a modificarla e la si costruisce insieme. Gli elenchi possono anche essere riordinati in coppia. Con una lunga raccolta di ristoranti frequentati insieme al partner, per esempio, uno dei due può indicare le proprie cinque preferenze e l’altro sceglie tra quelle. Quando si esce con gli amici è invece possibile ordinare i locali preferiti in base alla distanza e capire quali sono i più vicini.

Il salto di qualità arriva con l’integrazione di Ask Maps. Grazie a questa funzione si può verificare quali ristoranti della propria lista abbiano l’attesa più breve in quel momento. Ancora più utile è la possibilità di chiedere il percorso più corto che tocca tutti i luoghi salvati. Il risultato è un giro dei bar perfetto generato in un istante, persino suddiviso per zone. La raccolta può poi essere esportata come itinerario da condividere e arricchire con altre tappe. Non è quindi un semplice contenitore di consigli ma un vero strumento per pianificare le uscite e aiutare gli amici a decidere dove mangiare, probabilmente una delle funzioni più sottovalutate dell’intera app.

Navigare con altre app

Questa evoluzione ha un effetto curioso. La navigazione su Google Maps non è affatto scadente e funziona bene per i tragitti semplici, ma l’interfaccia è talmente piena di strumenti social da far sembrare che lo scopo principale sia un altro. Considerarla un’app sociale anziché un navigatore porta paradossalmente a usarla di più, come mezzo per decidere dove andare e non come arrivarci.

Per gli spostamenti veri e propri, a meno di seguire il giro dei locali creato da Ask Maps, si può passare ad applicazioni più specializzate. In auto la scelta ricade su Waze, mentre per muoversi a piedi o con i mezzi pubblici c’è Citymapper. Entrambe sono concentrate sul proprio compito, senza funzioni social a distrarre, e affiancate a Google Maps formano un trio in cui ciascuna app fa ciò che le riesce meglio.

Fonte: TecnoAndroid