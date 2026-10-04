Vampiri in Polonia: scheletri incatenati nelle bare a Drawsko

Nel sito cimiteriale di Drawsko 1, in Polonia, alcuni scheletri sono stati trovati incatenati dentro le loro bare. Un dettaglio che lascia davvero poco spazio all’interpretazione, perché chi ha sistemato quei corpi aveva un obiettivo chiarissimo: impedire che si rialzassero. Dietro una precauzione del genere c’è una paura antica e molto concreta per l’epoca, quella dei vampiri, che nel Medioevo rappresentavano una fonte di preoccupazione tutt’altro che marginale.

Oggi l’idea di un morto che torna a camminare appartiene ai romanzi e al cinema. Qualche secolo fa invece il timore era vissuto sul serio e condizionava perfino il modo di dare sepoltura ai defunti. In Polonia, a quanto pare, nessuno aveva voglia di correre rischi. E così una sepoltura che avrebbe dovuto essere un semplice congedo diventava anche una forma di difesa per chi restava in vita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Catene nelle bare per tenere i morti al loro posto

Mettere dei ceppi a un cadavere è un gesto che, a pensarci bene, ha senso soltanto se si crede che quel corpo possa in qualche modo muoversi. Nessuno immobilizzerebbe qualcosa di inerte senza un motivo preciso. Proprio qui sta il punto più interessante della scoperta di Drawsko 1, perché quelle catene raccontano molto più di una semplice usanza funebre. Rivelano una convinzione radicata, abbastanza forte da spingere le persone a prendere misure pratiche contro una minaccia che consideravano reale.

Chi ha sepolto quegli individui non si è limitato a deporli nella terra e ad andarsene. Ha voluto aggiungere un ostacolo fisico, qualcosa che bloccasse il defunto nel caso in cui avesse tentato di uscire dalla propria bara. Un’assicurazione, insomma, contro il ritorno dei morti. Ed è proprio questo il senso di quella frase che accompagna la notizia, ovvero che qualcuno non voleva assolutamente che quelle persone si rimettessero in piedi.

La paura dei vampiri nel Medioevo

Per capire fino in fondo cosa sia successo nel cimitero polacco bisogna mettersi nei panni di chi viveva all’epoca. Nel Medioevo i vampiri non erano personaggi di fantasia da raccontare davanti al fuoco per spaventare i bambini. Erano una preoccupazione seria, capace di influenzare scelte e comportamenti. Il timore che un defunto potesse risvegliarsi e tornare tra i vivi era abbastanza diffuso da giustificare precauzioni che oggi appaiono estreme.

La Polonia non faceva eccezione, anzi. Gli scheletri incatenati ritrovati nelle bare dimostrano che in quelle comunità la prudenza aveva la meglio su qualsiasi esitazione. Meglio legare un morto che rischiare di rivederlo aggirarsi di notte. Un ragionamento che, visto con gli occhi di oggi, può sembrare bizzarro, ma che all’epoca rispondeva a una logica precisa e condivisa.

Il sito di Drawsko 1 offre così uno sguardo diretto su quelle credenze, conservate letteralmente sotto terra per secoli. Le catene attorno ai resti restano lì come la testimonianza più eloquente di un’epoca in cui i vivi temevano i morti al punto da volerli tenere fermi per sempre nelle loro bare. In Polonia, per chi aveva paura dei vampiri, lasciare le cose al caso non era un’opzione.

Fonte: TecnoAndroid