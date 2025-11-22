Vampire Crawlers, lo spin-off di Vampire Survivors annunciato da Poncle

Gli sviluppatori di Poncle hanno annunciato il debutto di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors per il 2026. Il titolo nasce come uno spin-off di Vampire Survivors e il suo debutto è stato confermato in occasione dell’evento Xbox Partner Preview.

La modalità di gioco sarà quella di un deckbuilder a turni e arriverà su Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS e Android. Gli sviluppatori definiscono il nuovo titolo un “hyper card‑driven BLOBBER con elementi rogue-lite”, un modo pomposo ed ironico per indicare che i giocatori dovranno esplorare dungeon e raccogliere oggetti per migliorare il proprio inventario.

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Sarà possibile esplorare varie mappe disseminati da mostri che andranno affrontati con i propri poteri. Il deck iniziale potrà essere potenziato con i tesori raccolti durante l’esplorazione e si arriverà a scatenare combo devastanti.

Poncle ha confermato l’arrivo nel 2026 di Vampire Crawlers, un titolo deckbuilder a turni ambientano nell’universo di Vampire Survivors

Il team di sviluppo ha confermato che i giocatori potranno approcciarsi a Vampire Crawlers nel modo che preferiscono, rendendo estremamente personalizzabile l’esperienza. Si potrà scegliere un approccio più strategico e tattico o affrontare l’avventura in modo rilassato. I più coraggiosi potranno decidere di affrontare le sfide per concluderle il più velocemente possibile.

Alla base del gioco di carte c’è un sistema sequenziale che consente di utilizzare carte con valori sempre crescenti di mana per sbloccare nuovi poteri. Ogni step consente di moltiplicare l’effetto della carta successiva e, sfruttando i potenziamenti e i jolly, è possibile ottenere risultati incredibili con uno stile di gioco che ricorda Balatro.

L’esperienza accumulata con i vari compiti portati a termine permette di ottenere carte aggiuntive, così come eseguendo varie azioni all’interno di mondo di gioco sbloccheranno ricompense. Come dichiarato da Luca Galante, Company Director di poncle: “Probabilmente sarò sempre il più grande fan di Vampire Survivors. Ora che Vampire Crawlers sta per arrivare sul mercato, sia io sia gli altri fan avremo ancora più vampiri da amare”.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors si preannuncia il primo di una serie di spin-off per Vampire Survivors. L’obiettivo della casa di sviluppo è quello di prendere alcuni degli elementi distintivi del titolo per applicarli ad altri generi e creare così giochi irriverenti e divertenti.