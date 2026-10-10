Uscite Xbox di ottobre: Gears of War E-Day e Modern Warfare 4

Ottobre si apre con un calendario fitto per chi gioca su Xbox, e le uscite Xbox previste tra questa settimana e le successive offrono parecchio materiale su cui ragionare prima di mettere mano al portafoglio. Si va dai grandi nomi attesi da tempo a produzioni più piccole, quasi tutte destinate a Xbox Series X|S e in molti casi disponibili esclusivamente in formato digitale. Un colpo d’occhio veloce aiuta a organizzare le prossime settimane senza perdere per strada i titoli che contano davvero.

Gears of War: E-Day e Star Wars aprono la settimana

Il primo appuntamento è fissato per il 6 ottobre, e non è uno qualsiasi. Arriva infatti Gears of War: E-Day, probabilmente il nome più pesante dell’intero mese per la piattaforma di casa Microsoft. Su Xbox Series X|S i prezzi rilevati oscillano tra 48,98 euro, 69,99 euro e 70,99 euro, quindi vale la pena confrontare le diverse proposte prima di acquistarlo. Lo stesso giorno debutta anche Star Wars: Galactic Racer, proposto in versione digitale a 60,99 euro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Appena due giorni dopo, l’8 ottobre, il menu si allarga con tre titoli digitali. C’è Clive Barker’s Hellraiser: Revival, venduto a 39,99 euro, affiancato da Forever Ago e Silver Pines, entrambi in arrivo su Xbox Series X|S in formato esclusivamente digitale. Per questi ultimi due il prezzo non è ancora stato indicato.

Da Castlevania a Call of Duty: il resto di ottobre

La settimana successiva si muove su ritmi più tranquilli ma non meno interessanti. Il 13 ottobre tocca a Valor Mortis, anche questo pensato per la distribuzione digitale. Pochi giorni più tardi, il 15 ottobre, fa il suo ritorno una delle saghe più amate di sempre con Castlevania: Belmont’s Curse, offerto in digitale al prezzo decisamente abbordabile di 29,99 euro.

Il vero colpo di fine mese però è fissato al 23 ottobre, data in cui sbarca Call of Duty: Modern Warfare 4. Anche qui le cifre variano parecchio da un’offerta all’altra: si parte da 56,87 euro per salire a 79,99 euro e arrivare fino a 80,99 euro. Chiude il quadro il 27 ottobre l’horror Remothered: Red Nun’s Legacy, atteso su Xbox Series X|S in versione digitale.

Le offerte del momento sui giochi Xbox

Accanto alle novità, non mancano gli sconti su titoli già disponibili, e alcuni sono piuttosto aggressivi. Il caso più evidente è quello di Battlefield 6, che scende a 19,50 euro invece di 59,99. Parecchio interessante anche Final Fantasy VII Remake Intergrade, proposto a 54,94 euro al posto dei 89,99 di listino.

Per gli appassionati di motori ci sono due occasioni da considerare. MotoGP 26 passa da 69,99 a 44,99 euro, mentre RIDE 6 si trova a 45,89 euro anziché 70,99. Scendendo lungo la lista compare Code Vein II a 59,99 euro invece di 69,99, seguito da The Blood of Dawnwalker a 59,90 euro rispetto ai 69,99 iniziali.

Ritocchi più contenuti riguardano infine alcuni nomi molto attesi dal pubblico. Resident Evil Requiem è disponibile a 71,90 euro invece di 79,99, Gothic Remake costa 56,99 euro anziché 60,98, e Ninja Gaiden 4 si porta a casa a 64,90 euro al posto dei 69,99 di partenza.

Fonte: TecnoAndroid