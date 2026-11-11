USB A e USB B: perché hanno forme così diverse

e porte USB A e USB B sono nate nello stesso momento, eppure chiunque le metta una accanto all’altra nota subito che non si somigliano per niente. Le porte USB sono ormai una presenza fissa nella vita quotidiana, diffuse quanto le prese elettriche o i rubinetti dell’acqua. Prima dell’arrivo di USB C c’era quella porta più grande e familiare a tutti, che tecnicamente si chiama USB A. In mezzo però esiste anche USB B, a cui quasi nessuno ha mai dedicato un pensiero. Del resto non capita mai di sentire qualcuno dire “collega questo alla porta USB B del portatile”. Questo connettore compariva soprattutto sugli accessori dei computer fissi come le stampanti, e ancora oggi si trova su prodotti recenti come le schede Arduino. USB C è arrivato molto più tardi, dopo diverse revisioni dello standard, mentre le versioni A e B hanno debuttato insieme. Viene spontaneo chiedersi perché abbiano forme così diverse.

Una forma pensata per evitare errori

USB sta per Universal Serial Bus, uno standard introdotto nel 1996 per collegare tra loro dispositivi elettronici di vario tipo. Ha preso il posto di numerose porte che oggi sui computer non si vedono quasi più, come la seriale, la parallela e la PS/2. L’idea alla base era semplice. Niente più una porta dedicata al mouse, una diversa per la tastiera e un’altra ancora per la stampante, perché tutti potevano usare gli stessi ingressi in modo intercambiabile.

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Un cavo USB trasporta sia energia sia dati. A differenza degli attuali cavi USB C, però, alimentazione e informazioni potevano viaggiare in una sola direzione. Per questo era fondamentale che l’utente sapesse quale estremità inserire in ciascun dispositivo. Sbagliare poteva significare ritrovarsi con un prodotto che non funzionava o, peggio ancora, che non avrebbe funzionato mai più. Per evitare di costringere le persone a leggere un manuale di istruzioni, le due estremità vennero progettate in modo da non assomigliarsi affatto. La porta USB A è un rettangolo largo e piatto, mentre il connettore USB B originale aveva una forma quadrata con gli angoli superiori smussati. Le versioni successive avrebbero poi introdotto anche colori diversi, anche se il loro significato è molto meno intuitivo.

Dove si nasconde USB B e come si è rimpicciolito

USB A è l’estremità che si collega al dispositivo host, cioè il computer fisso, il portatile o il retro del televisore. Gli apparecchi con porte USB A forniscono alimentazione agli accessori. Il PC alimenta il mouse, ed è per questo che i mouse cablati non hanno bisogno di batterie. Sempre per lo stesso motivo un computer può ricaricare dispositivi come i telefoni, anche se con grande lentezza. Dall’altro lato del cavo, almeno prima della diffusione di USB C, si trovava una variante di USB B destinata solo ai dispositivi client. Le prime porte di questo tipo comparivano su stampanti, fax e hard disk esterni, tutti apparecchi con cavi rimovibili, al contrario di mouse e tastiere in cui il filo è di solito fisso. Questa però non era affatto la versione più diffusa.

Negli anni 2000, l’epoca degli iPod e dei lettori MP3, le porte USB B risultavano troppo spesse per apparecchi del genere. L’iPod aveva un cavo proprietario, mentre i lettori di altri marchi come Sony e SanDisk adottavano una porta mini USB. Lo stesso valeva per gli hard disk esterni, diventati troppo sottili per il connettore originale. Quelle piccole porte erano in realtà, dal punto di vista tecnico, delle USB mini B. Col tempo anche loro si rivelarono troppo ingombranti e i primi smartphone iniziarono a ricaricarsi tramite micro USB, il cui nome completo, quasi mai riportato su confezioni e manuali, era USB micro B. Esistevano anche le versioni mini A e micro A, molto meno comuni. I cavi mini B e micro B erano quasi sempre abbinati a un connettore USB A standard all’altro capo, perché quella porta era presente su tutti i computer e la situazione ha cominciato a cambiare solo con USB C.

Ancora oggi le porte USB A a grandezza piena si dimostrano ostinate. Anzi, stanno tornando sui portatili di fascia alta che per qualche anno avevano provato a farne a meno. Per questo motivo, nonostante lo standard USB C preveda cavi con estremità identiche, molti dispositivi arrivano con un cavo di ricarica che ha USB C da una parte e USB A dall’altra.

Un ritorno poco probabile

I dispositivi continuano a diventare sempre più sottili. Uno smartphone pieghevole moderno ha a malapena lo spazio per una porta USB C, il che rende del tutto impraticabile l’uso di una USB B o di una mini B. Persino la sottilissima micro B sembrerebbe un passo indietro, ora che non serve più controllare il verso giusto del connettore. Anche USB C ha i suoi difetti e non ha mantenuto del tutto la promessa di essere il cavo perfetto. Con la crescita del trasferimento dati senza fili e della ricarica wireless, la domanda non riguarda più quali porte avere sugli accessori ma se le porte servano ancora davvero.

Fonte: TecnoAndroid