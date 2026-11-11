Independent Games Festival: 19 giurati contro i giochi con IA

Una parte della giuria dell’Independent Games Festival ha deciso di schierarsi apertamente contro l’IA generativa. In vista dei premi dell’edizione 2027, un gruppo di 19 giurati ha annunciato che non voterà alcun gioco sviluppato con l’aiuto di questi strumenti. Tra le firme che compaiono sotto la dichiarazione ci sono anche quelle di Austin Walker e Sam Barlow, due nomi che nel mondo dei videogiochi non passano certo inosservati.

L’aspetto che colpisce di più è l’ampiezza della scelta. Il documento riguarda qualsiasi impiego della tecnologia durante lo sviluppo e mette sullo stesso piano grafica, audio e codice. Non esiste quindi una corsia preferenziale per chi si affida all’intelligenza artificiale soltanto per scrivere il software. Anche un titolo con illustrazioni e musiche interamente realizzate a mano finirebbe fuori dalle preferenze dei firmatari se la sua parte tecnica fosse stata prodotta con strumenti generativi.

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Perché anche la programmazione rientra nel rifiuto

Su questo punto il gruppo ha le idee piuttosto chiare. La programmazione viene considerata una disciplina creativa a tutti gli effetti, e il lavoro di chi scrive codice merita lo stesso rispetto riconosciuto alle altre attività che servono per dare vita a un videogioco. Una posizione che ribalta un’idea abbastanza diffusa, quella secondo cui l’uso dell’IA nella parte tecnica sarebbe più accettabile rispetto a quello nella parte artistica.

Il ragionamento dei giurati IGF non si ferma al prodotto finito. La loro contrarietà si estende infatti alle opere utilizzate per addestrare i modelli senza il consenso degli autori originali. Dietro la decisione c’è poi un dato concreto segnalato dagli stessi membri della giuria, ovvero un aumento significativo delle candidature di giochi realizzati con l’IA generativa. Con questa presa di posizione i firmatari vogliono esprimere solidarietà a chi teme per il futuro della propria arte, del proprio mestiere e dell’industria in cui lavora.

Il percorso che ha portato alla dichiarazione non è stato del tutto lineare. Il confronto interno ha fatto emergere disaccordi e riserve, e alcuni giurati hanno ammesso di temere ripercussioni professionali nel caso avessero firmato il testo. La dirigenza dell’Independent Games Festival ne ha comunque approvato la pubblicazione, ma il gruppo tiene a precisare di non parlare a nome dell’organizzazione e nemmeno dell’intera giuria. Il festival, dal canto suo, ha riconosciuto a ciascun partecipante la libertà di votare seguendo gusti e valori personali.

Le critiche all’intelligenza artificiale e la richiesta al festival

Nella dichiarazione l’elenco dei problemi attribuiti a questi strumenti generativi è lungo. I firmatari parlano di danni ambientali, di conseguenze economiche per sviluppatori e artisti, di effetti cognitivi e psicologici sugli utenti e di un indebolimento generale dell’informazione. Tra le critiche trovano spazio anche l’impatto sul lavoro creativo e sulla capacità dei lavoratori di far valere i propri interessi, un tema che nel settore dei videogiochi è diventato sempre più sentito.

La solidarietà espressa dal gruppo guarda poi a una platea più ampia. Comprende gli sviluppatori costretti dai propri datori di lavoro ad adottare l’IA generativa, chi all’interno delle aziende prova a migliorare le regole sul suo utilizzo e chi vive in condizioni di precarietà. Non si tratta quindi soltanto di una questione legata ai premi, ma di un messaggio rivolto a tutta la comunità di chi crea videogiochi.

L’ultima parte del documento contiene una richiesta precisa rivolta direttamente all’IGF. I firmatari chiedono all’organizzazione di adottare per le edizioni future una politica ufficiale che escluda dalla competizione i giochi contenenti materiale generato dall’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid