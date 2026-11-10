Urinare seduti o in piedi: cosa dice lo studio su 52 uomini

Per gli uomini la scelta tra urinare in piedi o farlo da seduti sembra una faccenda tutt’altro che secondaria. La discussione di solito gira attorno all’igiene e alla comodità, e talvolta tira in ballo perfino una certa idea di mascolinità. Nemmeno la scienza è rimasta a guardare. Più di una volta i ricercatori hanno provato a capire se tra le due posizioni per urinare esista una differenza oggettiva, qualcosa che vada oltre la semplice abitudine.

L’ultimo tentativo in ordine di tempo arriva dalla Colombia. Un gruppo di studiosi ha reclutato 52 volontari per verificare se ci fossero scarti misurabili tra fare pipì seduti e farla in piedi. I risultati, pubblicati sulla rivista Neurourology and Urodynamics, lasciano intendere che forse non ci sia poi molto su cui litigare, visto che non emergono vantaggi clinici evidenti a favore dell’una o dell’altra postura.

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Urinare seduti o in piedi: cosa ha misurato lo studio colombiano

I ricercatori non hanno rilevato differenze statisticamente significative nella velocità massima del flusso urinario né nella quantità di liquido espulso. L’unico elemento distinguibile riguarda il tempo necessario per raggiungere il picco del flusso. Da seduti i partecipanti ci arrivavano circa 3,3 secondi prima. Gli stessi autori hanno però ammesso che questa variazione, con ogni probabilità, non ha alcun peso dal punto di vista clinico.

Il motivo per cui la questione interessa tanto ha radici in una convinzione molto diffusa. Secondo questa idea urinare in piedi renderebbe più difficile lo svuotamento completo della vescica, e quindi sedersi sarebbe la scelta più sana. Il timore non nasce dal nulla. Un ristagno elevato di urina può favorire complicazioni come infezioni o calcoli vescicali. Eppure non esistono prove convincenti che stare in piedi provochi davvero questi problemi negli uomini sani.

Il caso della prostata ingrossata

Il discorso cambia per chi soffre di disturbi urinari, soprattutto quelli legati all’ingrossamento della prostata. Quando questa ghiandola aumenta di volume può ostacolare il passaggio dell’urina e impedire alla vescica di svuotarsi del tutto, con il rischio di sviluppare malattie anche gravi. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che la posizione seduta aiuti a rilassare i muscoli del pavimento pelvico, facilitando così l’espulsione di una quantità maggiore di liquido.

Una metaanalisi pubblicata nel 2014, che metteva insieme 11 ricerche, ha osservato che gli uomini con sintomi urinari trattenevano in media circa 25 millilitri di urina in meno nella vescica quando la facevano da seduti. Altri lavori però sono arrivati a conclusioni diverse, per cui manca ancora un accordo su quale sia la postura più adatta a tutti i pazienti.

Dove sedersi fa davvero la differenza

Il terreno su cui la posizione seduta mostra un vantaggio netto è quello dell’igiene. Nel 2017 un gruppo di ricercatori giapponesi ha usato un liquido fluorescente per simulare la minzione. È emerso che chi urina in piedi produce schizzi capaci di raggiungere le superfici vicine al water. Simulando invece la postura seduta non sono state trovate gocce fuori dalla tazza. Questi spruzzi possono contaminare l’ambiente circostante con residui di urina, mentre sedersi aiuta a mantenere il bagno più pulito.

La scelta della postura migliore dipende quindi dall’obiettivo. Se l’intento è avere un bagno in ordine, stare seduti sembra offrire qualche vantaggio concreto. Se invece la preoccupazione riguarda la salute delle vie urinarie, le ricerche non hanno trovato motivi convincenti perché gli uomini sani debbano rinunciare alle proprie abitudini.

Fonte: TecnoAndroid