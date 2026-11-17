Un guasto ai sistemi di United Airlines sta mandando in tilt le partenze della compagnia americana e arriva in un momento tutt’altro che tranquillo per il trasporto aereo negli Stati Uniti. Sono passati meno di sette giorni da quando un problema alle comunicazioni del controllo del traffico aereo e ai radar aveva spinto la FAA a fermare i decolli su scala nazionale. Adesso il disagio riguarda una sola compagnia, ma l’effetto per chi si trova in aeroporto è piuttosto simile: voli che non partono e attese che si allungano.

La compagnia ha fatto sapere di essere al lavoro per ripristinare la normalità nel minor tempo possibile. Sulla natura del problema però i dettagli forniti sono pochissimi, e questo lascia i viaggiatori senza un quadro preciso di quanto potrà durare il blocco. Le immagini diffuse mostrano gli aerei di United Airlines fermi ai gate dell’aeroporto internazionale Newark Liberty, nel New Jersey, scattate il 15 novembre 2026.

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United Airlines: una settimana complicata per la tecnologia

Il nuovo blackout informatico non arriva da solo. Si aggiunge infatti a una serie di inciampi tecnologici che negli ultimi giorni hanno messo alla prova la pazienza di parecchie persone. La settimana scorsa c’era stato lo stop globale di Microsoft Outlook, il servizio di posta usato da milioni di utenti e aziende in tutto il mondo. Poi, nel pomeriggio di lunedì, era circolato l’allarme per un presunto guasto bancario di grandi proporzioni che alla fine non si è concretizzato.

Messi in fila, questi episodi raccontano una fase decisamente nervosa per i servizi digitali, dove ogni rallentamento finisce subito sotto i riflettori. Nel caso di un vettore aereo l’impatto è ancora più evidente, perché un problema ai sistemi si traduce quasi immediatamente in passeggeri bloccati a bordo o in attesa davanti ai gate.

C’è anche un aspetto di tempistica che pesa. Il fermo nazionale deciso dalla FAA è ancora fresco nella memoria di chi viaggia, e trovarsi di nuovo davanti a voli in ritardo a così poca distanza non aiuta certo la fiducia verso un settore che vive di puntualità.

Cosa raccontano i passeggeri a bordo

Le informazioni più concrete per ora non arrivano dai comunicati ufficiali ma dai social. Diversi viaggiatori già seduti sugli aerei hanno pubblicato messaggi in cui riferiscono quanto spiegato dai piloti durante l’attesa. Secondo queste testimonianze, a provocare i problemi sarebbe un’interruzione informatica estesa all’intero sistema della compagnia.

Si tratta di un dettaglio che la compagnia non ha confermato in modo esplicito nelle sue comunicazioni, limitandosi a ribadire l’impegno per rimettere in moto le operazioni il prima possibile. Il quadro che emerge quindi resta in parte affidato ai racconti di chi si trova direttamente coinvolto, con tutti i limiti del caso.

Per i passeggeri di United l’effetto pratico è comunque chiaro: partenze rallentate o sospese mentre i tecnici cercano di risolvere il guasto. Stando a quanto riportato da chi era a bordo, sono stati proprio i comandanti ad avvisare che il disservizio informatico a livello di sistema stava creando difficoltà alle operazioni dei voli in partenza.

Fonte: TecnoAndroid